Rai1 “Pavarotti – Un’emozione senza fine” Giorgia incanta l’Arena e la serata evento registra il picco degli ascolti tv alle 21.52

Ieri all’Arena di Verona in occasione della serata evento dedicata a Pavarotti a dieci anni dalla sua scomparsa andata in onda su Rai1 con Carlo Conti al timone, Giorgia è stata tra gli ospiti e in omaggio al grande tenore ha scelto di cantare Imagine di John Lennon, brano universalmente simbolo di pace. Accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis si è esibita in una performance potente ed elegante che ha incantato il pubblico dell’Arena e che ha lasciato a bocca aperta lo stesso Conti che ha esclamato: “Come si fa a dire qualcosa dopo quest’interpretazione di Giorgia?“

Giorgia duettò, poco più che esordiente e reduce di Sanremo, con Pavarotti nel 1994, per la seconda edizione del Pavarotti and friends, insieme cantarono Santa Lucia Luntana, un classico del repertorio napoletano e certamente un brano proibitivo per molti, come ha ricordato la stessa Giorgia dopo la sua esibizione. Ero terrorizzata, io ero appena una ragazzina, ma lui era sempre gentile, accogliente, generoso, con queste braccia sempre aperte verso gli altri, io venivo da un’esperienza pop e non conoscevo, ad esempio, il suono della batteria. Allora lui mi disse di stare tranquilla: “Non devi seguire nessuno, è l’orchestra che segue te”. duettò, poco più che esordiente e reduce di Sanremo, con Pavarotti nel 1994, per la seconda edizione del, insieme cantarono Santa Lucia Luntana, un classico del repertorio napoletano e certamente un brano proibitivo per molti, come ha ricordato la stessa Giorgia dopo la sua esibizione. In seguito Pavarotti era solito ricordare la collaborazione con Giorgia con grande affetto Assente, ieri sul palco invece Laura Pausini, che aveva realizzato un videomessaggio che per mancanza di tempo non è stato trasmesso.

Luciano Pavarotti, Un’emozione senza fine, su Rai 1 alle 21.52 con 6,712 milioni di spettatori e il 28,63% di share ha registrato il picco delle curve degli ascolti tv di ieri mercoledì 6 settembre 2017.

Redazione