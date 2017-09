IL VOLO in concerto in Messico dopo il sisma rassicurano i fan: “Grazie a tutti per i messaggi, stiamo bene”

“Grazie a tutti per i messaggi, stiamo bene” – ha scritto su Facebook Gianluca Ginoble. Il Volo si sono esibiti in Messico al teatro Metropolitan della Capitale e subito dopo il concerto è avvenuta la forte scossa che ha fatto tremare la terra. I fan sono entrati in apprensione per i loro beniamini che si sono sentiti obbligati a rassicurarli e il papà dello stesso Gianluca ha poi aggiunto: “Grande paura, ma stiamo tutti bene! A Città del Messico non è successo nulla di grave!“.

Gianluca, Ignazio e hanno comunque dovuto abbandonare le loro camere in quanto l’Hotel dove alloggiavano è rimasto senza elettricità e hanno dovuto rifugiarsi per sicurezza in alcuni spazi comuni presenti al piano terra dell’hotel.

Il terremoto che ha colpito il Messico è stato di magnitudo 8.2 sulla scala Richter con epicentro al largo della costa sud occidentale del paese.

Il popolare trio de Il Volo è atteso in altre due tappe messicane ( il 9 settembre a Monterrey e il 10 a Guadalajara) e una a Santo Domingo il 13 settembre: non va dimenticato che anche i Caraibi stanno vivendo terribili momenti a causa dell’uragano Irma.

