“Zerovskij…Solo per amore tour”: ultimo appuntamento al Teatro Antico di Taormina (Me) questa sera ore 21:00

Renato Zero dopo la tappa di giovedì 7 settembre, questa sera, sabato 9 settembre, a partire dalle 21:00 sarà ancora a Taormina con “Zerovskij…Solo per amore tour”, in programma al Teatro Antico – Via del Teatro Greco 40.

“Zerovskij…Solo per amore tour” è in termini cronologici l’ultimo e innovativo progetto del più istrionico dei cantautori italiani, che si sviluppa tra musica dal vivo e recitazione con 61 elementi d’orchestra sinfonica, 30 coristi, 7 attori. Un progetto arricchito dall’importanza artistica e culturale delle location scelte. “ZEROVSKIJ… solo per amore” è partito infatti da ROMA a luglio con ben 5 appuntamenti dal vivo IL CENTRALE LIVE – FORO ITALICO, per poi proseguire su altri prestigiosi palchi estivi italiani: dal TEATRO DEL SILENZIO di LAJATICO (PI) all’ARENA di VERONA, per concludere nel suggestivo TEATRO ANTICO di TAORMINA.

E a Taormina, ancora una volta, sarà Zerovskij ad illuminare il pubblico tra grandi successi e tanti brani inediti, magiche luci e straordinari effetti speciali, confessioni, sentimenti e rivelazioni che appartengono alla natura più profonda di ognuno di noi.

Redazione