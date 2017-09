Grande Fratello Vip, Quinta Colonna, Mattino 5, Caduta Libera!, Forum, Terra!: le partenze di lunedì 11 settembre

Lunedì 11 settembre tornano sulle Reti Mediaset, dal day-time alla prima serata, una serie di appuntamenti entrati negli anni nel cuore dei telespettatori.

Di seguito il dettaglio di tutti i programmi in partenza su Canale 5 e Retequattro.

CANALE 5

Prime-time

GRANDE FRATELLO VIP

Dopo il grande successo della scorsa stagione torna in prime-time “Grande Fratello Vip“, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Grande novità di questa edizione la presenza delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta del lunedì, commentando in modo tagliente e irriverente, quanto sta succedendo in Studio e nella Casa.

Day-time

MATTINO CINQUE

Dalle ore 8.45, al via “Mattino Cinque” condotto dalla coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, dal lunedì al venerdì, il programma di infotainment targato Videonews torna ad intrattenere il pubblico con due ore di diretta quotidiana ricca di news, approfondimenti, collegamenti esterni, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive.

FORUM

Barbara Palombelli riapre alle ore 11.00 le porte di “Forum“, il tribunale più longevo della tv giunto alla 33esima edizione. In uno studio rinnovato, si affrontano tematiche sociali, approfondite in chiave di diritto, e argomenti che fanno discutere l’opinione pubblica. Tra le novità targate 2017, una postazione destinata ad ospitare eventuali sostenitori dei contendenti in causa, per avvalorare ulteriormente le loro ragioni.

Preserale

CADUTA LIBERA!

Alle ore 18.45 è la volta di “Caduta Libera!“, il game show condotto da Gerry Scotti. In questa nuova edizione la gara tra il campione sulla botola centrale e gli sfidanti sulle altre dieci botole è resa ancora più appassionante dall’introduzione di tre nuovi giochi: “Parole al buio”, “Parole mimetizzate” e “Parole arcane”. Nella prima puntata, sulla botola centrale, torna il campione Nicolò Rossetti, il giovane studente di medicina di Jesi che si è già aggiudicato 110.000 euro.

RETEQUATTRO

Prime-time

QUINTA COLONNA

In prime-time, nuova stagione di “Quinta Colonna” condotta da Paolo Del Debbio. Il programma a cura di Raffaella Regoli – giunto ormai alla settima edizione – mantiene i riflettori accesi sui temi di attualità, continuando a dare voce e spazio alla gente comune. La squadra del talk politico, formata dai giornalisti di Videonews, seguirà nei prossimi mesi anche gli appuntamenti cruciali della politica.

Seconda serata

TERRA!

Primo appuntamento stagionale con “Terra!“, il programma settimanale firmato da Toni Capuozzo. Al centro della puntata si ricordano i tragici attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e si riflette su cosa sia cambiato da allora.

Day-time

LO SPORTELLO DI FORUM

Torna alle ore 14.00 l’appuntamento fisso con “Lo Sportello di Forum“, l’appendice pomeridiana del Tribunale di “Forum“, condotto da Barbara Palombelli. Come sempre si affrontano temi collegati all’attualità e ai cambiamenti sociali in atto nel nostro Paese.

