CLASSIFICHE Italia (FIMI/GfK: wk 36 dal 1 al 7 settembre 2017- ALBUM – SINGOLI) – EarOne 

A seguire le prime dieci posizioni nelle classifiche FIMI-Nielsen-GfK-EarOne

CLASSIFICA ALBUM

Incredibile rimonta di Mostro che dalla 88a posizione di una settimana fa sale al primo posto della classifica – Debutto in quarta posizione per Soundtrack 97 17 di Elisa mentre alla 5a posizione troviamo una new entry: Ensi con V – Stabile malgrado i nuovi ingressi Riki con Perdo le parole alla 6 come anche Coez con Faccio un casino alla 10.

01 OGNI MALEDETTO GIORNO (Mostro)

02 GENTLEMAN (Gué Pequeno)

03 ALBUM (Ghali)

04 SOUNDTRACK 97-17 (Elisa)

05 V (Ensi)

06 PERDO LE PAROLE (Riki)

07 KALEIDOSCOPE EP (Coldplay)

08 17 (XXXTentacion)

09 ÷ (DIVIDE) (Ed Sheeran)

10 FACCIO UN CASINO (Coez)

CLASSIFICA SINGOLI

Continua a reggere il fortuna singolo di -JAx & Fedez (feat. T-Pain) alla prima posizione, seguito dall’altrettanto fortunato tormentone dei Thegiornalisti alla seconda posizione mentre Mi gente passa avanti a Voglio ballare con te (Baby K feat. Andrés Dvicio) al quarto posto.

Stabile L’esercito del selfie, di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa alla 5.

In chiusura decisa salita di tre posizioni di El Party di Jake la Furia che si porta così alla 6 mentre Pamplona di Fabri Fibra e Thegiornalisti perde due posizioni e chiude la TopTen alla 10 .



01 SENZA PAGARE (J-Ax & Fedez feat. T-Pain)

02 RICCIONE (Thegiornalisti)

03 MI GENTE (J Balvin & Willy William)

04 VOGLIO BALLARE CON TE (Baby K feat. Andrés Dvicio)

05 L’ESERCITO DEL SELFIE (Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola & Arisa)

06 EL PARTY (Jake La Furia feat. Alessio La Profunda Melodia)

07 THUNDER (Imagine Dragons)

08 MORE THAN YOU KNOW (Axwell & Ingrosso)

09 DESPACITO (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee)

10 PAMPLONA (Fabri Fibra feat. Thegiornalisti)

CLASSIFICA RADIO 8 SETTEMBRE 2017

Francesca Michielin in testa alla classifica con Vulcano

01 VULCANO (Francesca Michielin)

02 RICCIONE (Thegiornalisti)

03 VERSACE ON THE FLOOR (Bruno Mars)

04 MIRACLES (SOMEONE SPECIAL) (Coldplay feat. Big Sean)

05 ATTENTION (Charlie Puth)

06 FEELS (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

07 L’ESERCITO DEL SELFIE (Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola & Arisa)

08 TRA LE GRANITE E LE GRANATE (Francesco Gabbani)

09 L’AMORE MI PERSEGUITA (Giusy Ferreri feat. Federico Zampaglione)

10 THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK (Shawn Mendes)

