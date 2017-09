GRANDE FRATELLO VIP 2017: LEADER ASSOLUTO DELLA PRIMA SERATA (24,53% DI SHARE). NOMINATION. INFORMAZIONI PER SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Nella prima puntata della seconda edizione del GfVip, andata in onda lunedì 11 su Canale5, condotta da Ilary Blasy con l’aiuto dell’opinionista e re del gossip Alfonso Signorini, dopo la presentazione e l’ingresso dei concorrenti Vip nella casa, vengono formate le squadre, il cui destino dipende dall’esito di una prova: una squadra vivrà negli agi e una dovrà invece dovrà adattarsi per vivere nella stazione di Tristopoli. A spuntarla è la squadra Rossa (27-22) che “conquista” la Casa. Malgioglio una delle personalità di maggior spicco, non la prende bene e minaccia di lasciare il gioco.

Squadra rossa: Simona Izzo, Marco Predolin, Carmen di Pietro, Los Rodriguez (fratelli della ben più nota Belen ndr), Veronica Angeloni, Luca Onestini, Lorenzo Flaherty, Carla Cruz.

Squadra blu: Serena Grandi, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Ivana Maratova, Aida Yespica, Giulia de Lellis.

Buste sigillate con “biglietto di ritorno”

Ogni concorrente deve scegliere una busta numerata e firmarla. Ogni busta è stata sigillata dal notaio della produzione e potrà essere aperta dai vip soltanto al momento dell’eliminazione, sia che questa avvenga a causa del televoto sia che si tratti di eliminazione diretta. Una delle buste contiene il cosiddetto “biglietto di ritorno”, che darà l’opportunità al concorrente eliminato che ne è in possesso di tornare in gioco.

In nomination: le modelle Ivana e Carla, Gianluca Impastato, Luca Onestini e Ignazio Moser.

Ascolti: La prima puntata della seconda edizione del GF Vip è leader assoluta della prima serata di lunedì 11 settembre con 4.490.000 telespettatori e il 24,53% di share (26,63% di share sul target 15-64 anni). Un risultato da record che segna una netta crescita, +17% rispetto al già ottimo esordio dello scorso anno.

I concorrenti famosi dovranno convivere per circa tre mesi e si contenderanno il montepremi finale di 100.000 euro, di cui metà verrà devoluto in beneficenza.

Ecco dove seguire i live: dirette e orari

La striscia pomeridiana racconterà le ultime vicende dei Vip nella casa e sarà visibile su Canale5 dalle ore 16.05 alle ore 16.15 circa.

La striscia serale in seconda serata, sempre su Canale 5, alle ore 23.30 di ogni domenica racconterà quello che è successo nella settimana precedente per permettere al pubblico che non ha potuto seguire il daytime di aggiornarsi.

Mantenuta la programmazione su Italia Uno in onda subito dopo ‘Studio Aperto’ dalle 13 circa alle ore 13.20. Cancellata invece la fascia pomeridiana delle ore 18.00, sostituita dagli aggiornamenti giornalieri inseriti a ‘Pomeriggio 5‘ programma pemeridiano di Canale5 condotto da Barbara D’Urso.

Sul canale gratuito Mediaset Extra, si potrà seguire la diretta del #GFVip2017 dalle ore 10.00 circa del mattino alle 7.00 del giorno seguente Ovviamente sarà anche possibile seguirlo in diretta streaming sul sito del programma nella sezione dedicata.

Redazione