L’officina della musica e delle parole: il nuovo luogo della musica. L’Officina della musica e delle parole è un’associazione no profit ed è un luogo dove autori, compositori e cantautori possono incontrarsi ed eventualmente collaborare, ma soprattutto dove trovare un gruppo di professionisti in grado di giudicare le loro canzoni e aiutarli a migliorarle dando utili consigli sui testi, sulle melodie e sulle stesure. La finalità della Officina, che si avvale del sostegno di SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, è quella di fare scouting continuo in modo tale di creare un gruppo di autori di buon livello, che abbiano poi in questo modo la possibilità di entrare nel mercato editoriale professionale. La selezione dei candidati avviene on line, e chi sarà giudicato meritevole potrà accedere alle sessioni che sono comunicate di volta in volta con largo anticipo. RICORDIAMO CHE LE NOSTRE SESSIONI DI LAVORO SONO GRATUITE, poiché L’Officina è un’associazione no profit. L’Officina apre le sue porte anche a coloro che hanno realizzato un prodotto che è stato pubblicato ma non ha ricevuto un adeguato risultato e coloro che hanno realizzato un prodotto ma non hanno ancora trovato un distributore, ma anche a cantanti e interpreti ai quali è richiesta la realizzazione di una cover o, eventualmente, anche di un brano inedito. Le modalità di invio materiali sono sul sito www.officinamusica.it dove troverete un box grazie al quale invierete il vostro materiale. 1) invio file MP3 2) invio testo del brano in PDF 3) invio scheda profilo del candidato come quella allegata. Le sessioni cominciano sempre alle ore 10:30 e terminano alle ore 18:00. Durante le sessioni potrebbero anche essere presenti alcuni ospiti, artisti, giornalisti o addetti ai lavori. I formatori sono: Alberto Salerno

Fausto Cogliati

Nicolò Fragile

Umberto Iervolino

Andrea Zuppini

Tino Silvestri

Damiano Dattoli

Luca Chiaravalli Coordinatore: Victor Venturelli La prossima sessione sarà il 16 ottobre con i seguenti ospiti: Fabrizio Berlincioni

Franca Dini

Giò Alaimo

Lalla Francia

Massimo Luca Visita il sito