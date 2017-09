Ermal Meta per la prima volta in Sardegna ad Alghero!

Dopo aver ottenuto un successo dopo l’altro con le sue canzoni affidate ad altre voci, aver partecipato nel 2016 alla 67a edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Big” conquistando il terzo gradino del podio e il Premio della Critica Mia Martini, il cantautore ha inanellato un successo dietro l’altro supportato da concerti sold out, scalata delle classifiche (solo negli ultimi due anni 6 dischi di platino e 4 ori ndr) e da premi e riconoscimenti. Ermal Meta è oggi in Italia è il più autorevole tra i cantautori quindi saranno felici i fan della Sardegna di apprendere che Ermal Meta il 26 settembre si esibirà per la prima volta in Sardegna presso la Banchina Dogana nel porto di Alghero.

Lo hanno comunicato il Comune e la Fondazione Alghero: il concerto di Ermal è stato inserito nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Michele (o meglio, Sant Miquel), patrono della città. Ha detto Mario Bruno, il sindaco: «In questo calendario abbiamo voluto inserire un grande evento, questo concerto è un regalo alla città. Ermal Meta non è mai stato in Sardegna. La sua unica tappa quella di Alghero». il concerto è gratuito.

E intanto il fortunato Tour di Ermal continua, ecco i prossimi appuntamenti : il 18 a Mirabella Eclano (Av), il 22 a Marcianise (Ce), il 26 come già detto ad Alghero, il 30 a Vasto (Ch), il primo ottobre a Bonifati (Cs), il 3 ottobre a Firenze e il 19 ottobre grande festa finale al Teatro Colosseo di Torino.

Redazione