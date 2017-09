15/09/2017 – 21:25 #RAI1: COLOSSEO DI ROMA, ANDREA BOCELLI SHOW condotto da Milly Carlucci, tra gli ospiti:Elton John, Sharon Stone, Steven Tyler, Renato Zero…

Andrea Bocelli venerdì 15 settembre sarà il padrone di casa di uno spettacolo straordinario, “Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show”, in onda alle 21.25 su Rai1. Nell’esclusivo scenario del Colosseo di Roma, con un’orchestra di 100 elementi, il grande tenore italiano salirà sul palco di uno dei luoghi più suggestivi del mondo insieme a Sir Elton John, Sharon Stone, Steven Tyler, Antonio Banderas, Sumi Jo, Chris Botti, 2Cellos, David Foster, Renato Zero, Andrea Griminelli, Zara, Aida Garfullina, JuniOrchestra e il Coro dell’Accademia Musicale di Santa Cecilia, per dare vita ad un evento unico, condotto da Milly Carlucci. Bocelli e i più importanti nomi internazionali della musica, dello spettacolo e dell’imprenditoria, in occasione della quarta edizione della Celebrity Fight Night Italia – il grande evento benefico istituito oltre 20 anni fa in Arizona da Muhammad Ali e portato in Italia dal tenore – si uniranno in una serata speciale per sostenere l’azione della Andrea Bocelli Foundation per il diritto all’educazione, al fine di portare a migliaia di bambini istruzione e speranza.

La gran soirée sarà in onda dalle 21.00 anche sulle frequenze di Rai Radio2, con la conduzione di Massimo Cervelli. Durante la serata (e fino al 18 settembre) sarà attivo il numero solidale 45523 tramite cui sarà possibile donare 2 euro con SMS da cellulare personale WIND|3, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, oppure 5 con chiamata da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile, oppure 2 o 5 euro con chiamata da rete fissa TIM, WIND,3, Fastweb e Tiscali. “Cosí tutti in modo facile e veloce potranno offrire il proprio contributo e sostenere gli importanti progetti portati avanti dall’Andrea Bocelli Foundation per riconsegnare ai bambini il luogo della loro crescita e della loro formazione, con particolare attenzione a Sarnano, in provincia di Macerata, per la ricostruzione della scuola media Giacomo Leopardi resa inagibile dallo sciame sismico di agosto-ottobre 2016”. La Fondazione prosegue poi il suo impegno nei progetti educativi ad Haiti, dove opera da 6 anni.

Da sempre tenacemente impegnato nell’ambito della beneficenza, Andrea Bocelli nel 2011 ha dato vita alla sua fondazione con il sogno di realizzare un laboratorio vivo, una colonna di sostegno fatta di tanti protagonisti che, da ogni parte del globo, con generosità si uniscono “affinché anche le persone più sfortunate o più deboli abbiamo la possibilità di una vita piena di opportunità e di bellezza ed affinché chi merita possa trovare energia e occasioni vere per dare il meglio di sé esprimendo il proprio potenziale”.