MUSICA: PFM da oggi in radio “QUARTIERE GENERALE” il primo singolo estratto dall’album “Emotional Tattoos” che segna il ritorno della band dopo 14 anni

DA OGGI IN RADIO

“QUARTIERE GENERALE”

PRIMO SINGOLO ESTRATTO DA “EMOTIONAL TATTOOS”

il nuovo album di inediti in uscita in tutto il mondo il 27 ottobre

in due versioni differenti (una italiana e una inglese)

la cover dell’album svelata in un murales a Milano

prosegue intanto il tour che porterà PFM in tutto il mondo

“QUARTIERE GENERALE” è il titolo del brano che segna l’atteso ritorno di PFM Premiata Forneria Marconi sulle scene musicali mondiali a 14 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti. Il brano anticipa l’uscita dell’album “Emotional Tattoos” (il 27 ottobre per InsideOutMusic/Sony Music) che sarà pubblicato in contemporanea in due versioni differenti (una italiana e una inglese).

“QUARTIERE GENERALE” sarà in rotazione radiofonica in Italia da oggi, mentre nel resto del mondo sarà in radio “CENTRAL DISCTRICT”, la versione inglese del singolo che, con un testo completamente differente, sottolinea una diversa sensibilità dei Paesi a cui si rivolge, evidenziando una distanza culturale che non è solo geografica, raccontando due facce della stessa medaglia.

“Emotional Tattoos” si dimostra un album non solo al passo con i tempi, ma proiettato nel futuro fin dall’immagine di copertina (creata da Stefano e Mattia Bonora con la direzione artistica di ArtKademy, Concept Aereostella).

«Sulla copertina si vede una fantastica nave spaziale guidata da Franz e Patrick, – commenta la band – una nave che ci porta in luoghi mai esplorati prima, accompagnando il pubblico nel nuovo mondo PFM, dove la musica non ha solo un’identità ma si evolve e abbraccia molti generi. “Emotional Tattoos” è un album che lascerà emozioni sulla pelle».

Da oggi la cover sarà svelata anche in uno spettacolare murales realizzato a Milano (visibile sulla circonvallazione esterna dopo il ponte delle Milizie sullo svincolo per Viale Cassala).

Prosegue intanto il tour che porterà PFM in tutto il mondo. Le prossime date saranno il 29 settembre a MODENA (Piazza Roma) e il 30 settembre a MONTESARCHIO (BN) per poi proseguire a TORINO (14 novembre), GENOVA (15 novembre) ROVERETO (23 novembre), ZOETERMEER in Olanda (25 novembre), PADOVA (1 dicembre), VARESE (2 dicembre). A gennaio la band sarà in Giappone tra TOKYO (9 e 10) e OSAKA (11 gennaio) e il 31 gennaio di nuovo in Italia a BOLOGNA (Teatro Duse). Poi sarà la volta di MILANO (2 marzo al Teatro dal Verme), ASSISI (11 marzo), NAPOLI (13 marzo al Teatro Augusteo) e ROMA (12 marzo al Teatro Olimpico), Dal 9 al 19 aprile PFM sarà in tour tra BRASILE, ARGENTINA e CHILE, poi in MESSICO (dal 25 aprile al 3 maggio) e ancora in USA (dal 4 al 9 maggio), per arrivare poi a LEGNANO (11 maggio)

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo.

Redazione