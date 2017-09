Un, due, tre… Fiorella! One Woman Show di Fiorella Mannoia in due serate su RaiUno – Tra gli ospiti: Ligabue, Morandi, Ruggeri, Fossati, Nannini, Amoroso, Emma, Bertè, Mika e tanti altri…

Doppio appuntamento in onda in prima serata sabato 16 e sabato 23 settembre su Rai1 con Un, due, tre… Fiorella! lo one woman show di Fiorella Mannoia che all’ANSA racconta: “Non era una cosa che ho cercato – non era previsto, ma a me piace rischiare, mettermi in gioco” poi: “Il mio punto di riferimento è il sabato sera di Mina. E mi piacerebbe arrivare almeno vicino a quell’idea di sabato sera lì”.

Lo show prevede omaggi agli amici scomparsi Pino Daniele e Lucio Dalla “e a tutto il patrimonio storico musicale italiano”.

Gli ospiti della prima puntata: Alberto Angela, Clementino, Sabrina Ferilli, Max Gazzè, Marco Giallini, Ligabue, Morandi, Federica Pellegrini, Enrico Ruggeri, oltre a Ivano Fossati, in genere restio a certe partecipazioni: “Non è stato difficile convincerlo. Gli ho detto che non avrei potuto fare questa esperienza senza di lui”.

Gli ospiti della seconda serata, in onda sabato 23 settembre: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Clementino, Elisa, Emma, Niccolò Fabi, Edoardo Leo, Mika, Gianna Nannini, Paola Turci, Ornella Vanoni.

Redazione