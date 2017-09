“UN GIORNO DA PECORA”, RIPARTE IL PROGRAMMA DI GIORGIO LAURO E GEPPI CUCCIARI DAL 18 SETTEMBRE, SU RADIO1

“UN GIORNO DA PECORA”, DAL 18 SETTEMBRE, SU RADIO1, RIPARTE IL PROGRAMMA DI GIORGIO LAURO E GEPPI CUCCIARI. LA NUOVA STAGIONE PORTERA’ AI 10 ANNI DI TRASMISSIONE

Su Rai Radio1, dalle 13.30 alle 15.00, ritorna il talk show più irriverente della radiofonia italiana. Primo ospite, lunedì 18, sarà il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti

Dal 18 settembre, su Rai Radio1, riparte ‘Un Giorno da Pecora’, il talk show condotto da Geppi Cucciari e dal ‘Simpatico’ Giorgio Lauro che dalle 13.30 alle 15.00, dal lunedì al venerdì, intervisteranno i più importanti esponenti della politica e dell’attualità.

Dopo la pausa estiva, da lunedì 18, su Rai Radio1, i conduttori riprenderanno a raccontare, a modo loro, l’attualità di Montecitorio, Palazzo Chigi e non solo, dando spazio ai temi del momento e intervistando i personaggi più interessanti e chiacchierati di diversi settori, dalla cultura alle star del web, dal cinema alla tv, dallo sport all’economia. Primo ospite della nuova stagione sarà Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera e membro di spicco del Partito Democratico.

Il duo Cucciari-Lauro, ormai rodatissima ‘coppia di fatto’ radiofonica, si appresta ad iniziare una stagione storica per il programma: il prossimo giugno, infatti, ‘Un Giorno da Pecora’compirà di 10 anni. E, per celebrare questo compleanno, i due conduttori daranno vita ad una serie di puntate davvero molto speciali.

Lo storytelling radiofonico di ‘Un Giorno da Pecora’ si svilupperà attraverso diversi canali: ‘on air’sulle frequenze di Radio1, in streaming video e audio sul sito ungiornodapecora.rai.it (sempre più pieno di contenuti speciali, foto e video), seguendo il live twitting dell’account @1giornodapecorae con le dirette sulla pagina Facebook della trasmissione (facebook.com/ungiornodapecora). Non mancherà la satira di Francesca Fornario, la musica del duo canoro de ‘L’ Orchestrina di Un Giorno da Pecora’ e, immancabili ed uniche, le improbabili previsioni sul futuro politico del Divino Otelma.

