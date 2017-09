Torna su Canale5 “Verissimo”condotto da Silvia Toffanin: Ospite musicale Baby K

Dal 16 settembre torna, ogni sabato su Canale 5, l’appuntamento con Verissimo.

Conduce Silvia Toffanin, alla guida del talk show per l’undicesimo anno consecutivo.

La stagione si apre con una puntata ricca di sorprese a partire dall‘intervista esclusiva all’eterno ragazzo della canzone italiana Gianni Morandi, in arrivo, in veste d’attore, su Canale 5 con la fiction “L’isola di Pietro”.

In studio anche Ilary Blasi, alle prese con i superconcorrenti della seconda edizione di “Grande Fratello Vip”.

E ancora, Silvia Toffanin leggerà in studio l’accorata lettera che Fabrizio Corona le ha scritto dal carcere, dove dovrà restare ancora per un anno, dopo che il 13 settembre il magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto la sua richiesta d’affidamento in prova in una comunità.

Anche quest’anno immancabile lo spazio dedicato alla soap spagnola “Il Segreto”. Nella prima puntata Silvia Toffanin ospiterà, per la sua prima intervista tv da quando è diventata mamma, Megan Montaner, l’amatissima Pepa delle prime stagioni del Secreto de Puente Viejo.

Infine a Verissimo Baby K, la regina dell’estate con il tormentone “Voglio ballare con te”.

