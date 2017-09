18/09/2017 – 23:30 #RAI RADIO2: ME ANZIANO, YOU TUBERS Arrivano Lidia Ravera e Claudio Lippi

L’anziano e lo Youtuber. Due mondi che si scrutano, due generazioni che si incrociano: variazioni climatiche a Radio2, cambia l’aria a ‘Me Anziano You TuberS’, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 23.30 alle 00.30. Tutte le settimane, il programma di Claudio Di Biagio e Federico Bernocchi dovrà fare i conti con il punto di vista di alcuni ospiti eccellenti e “anziani”.

Da lunedì 18 settembre, è in arrivo la prospettiva di Claudio Lippi che, tutti i lunedì e i martedì, affronterà la sagacia dei due “giovani”. Il mercoledì sarà il giorno di Lidia Ravera, scrittrice che sui giovani e gli anziani vuole dire parecchio. Il presentatore e l’intellettuale indosseranno le loro cuffie, pronti per animare un confronto che si preannuncia carico di energia e che metterà alla prova la spavalderia dello youtuber e la tenacia del cinefilo. “Siete stati fortunati a trovarmi, perchè sono una rarità: una donna che accetta di essere definita ‘anziana’ senza tentare il suicidio o ammazzarsi di botulino” – ha dichiarato la Ravera – “ma chiamatemi vecchia, è più poetico ed evocativo”. Altri grandi ospiti si passeranno il microfono a ‘Me anziano You TuberS’: per divertirsi e per confermare che un confronto tra generazioni è possibile e necessario, ogni sera con il racconto dell’attualità al ritmo dei post di Facebook e dei cinguettii di Twitter.