CONCERTO DELLE STELLE: Da Tozzi a Noemi, un cast speciale per l’Accademia della Guardia di Finanza

Umberto Tozzi, Ermal Meta, Noemi, Marco Masini, Ron, Le Vibrazioni, Mario Venuti, Raphael Gualazzi e Alessio Bernabei saranno i protagonisti del Concerto delle Stelle, l’evento solidale organizzato dall’Accademia della Guardia di Finanzache si terrà al Teatro Creberg di Bergamo sabato 23 settembre. La serata sarà condotta dagli speaker di Radio Italia Manola Moslehi e Mauro Marino e andrà in onda in contemporanea su Radio Italia e Radio Italia Tv sabato 30 settembre a partire dalle ore 21.00 e si potrà seguire in streaming anche su radioitalia.it.

L’evento, realizzato grazie all’apporto di numerosi sostenitori operanti nel territorio orobico, mira a raccogliere fondi a favore dell’Associazione PHB – Polisportiva Bergamasca ONLUS, per l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto, nell’ambito della pratica sportiva, di persone in carrozzina, affette da disabilità fisica o intellettiva.

La partecipazione al concerto è aperta a tutti gli interessati, previa prenotazione all’indirizzo e-mail concertodellestelle@gdf.it e successiva donazione. Maggiori informazioni potranno essere richieste al 035/4043333.

Redazione