“VOODOO LOVE” DI ERMAL META feat.JARABE DE PALO è il terzo singolo estratto da “Vietato Morire” – VIDEO E TESTO

Il 2017 è decisamente l’anno di Ermal Meta che è letteralmente esploso artisticamente dopo il terzo posto conquistato con il brano Vietato Morire alla 67a edizione del Festival di Sanremo, sicuramente una delle canzoni più belle e significative della kermesse che l’ha rivelato alla vasta platea del pubblico di Sanremo e non solo.

Vietato morire è anche il titolo del pluripremiato album che vanta il fatto di essere il più venduto tra le proposte sanremesi e dal quale è stato estratto il nuovo singolo dal titolo «Voodoo Love» in duetto con Pau degli Jarabe de Palo, in rotazione radiofonica e su Vevo dal 15 di settembre, una collaborazione nata dalla stima reciproca che lega i due artisti e che nella versione originale è presente nel disco, mentre la versione in duetto è stato inserita esclusivamente nel triplo vinile a edizione limitata.

TESTO E io posso stare senza te, Ma non senza il tuo sorriso Che come una cometa cancella il buio dal mio viso. E sono stato senza te, Ma tu c’eri sempre Seppellita nel mio domani Come fossi un seme. Sei cresciuta lentamente, Era Agosto e ti ho sentita, Avevo sabbia nelle mani, Il tuo nome fra le dita Per sentirmi ancora vivo. Tu sei come il mare, Volevo dirtelo. Ti amo Voodoo Love. È bello volersi bene E ogni tanto dirselo. Danziamo al buio insieme, Insieme, Voodoo Love. Ti cercavo nei tuoi luoghi, Quelli in cui andavi sempre, Ma l’amore non usa gli occhi, Ma l’odore della mia vita E di cose da scoprire. Mille notti a stare svegli E poi buonanotte al sole

Tu sei come il mare,

Volevo dirtelo.

Ti amo Voodoo Love.

È bello volersi bene

E ogni tanto dirselo.

Danziamo al buio insieme,

Insieme, Voodoo Love

E senza difese

Il tuo respiro indosserò.

Che bel rumore fanno le cose quando iniziano.

Tu sei come il mare.

È bello volersi bene

E ogni tanto dirselo.

Danziamo al buio insieme,

Insieme, Voodoo Love, my Voodoo Love.

My Voodoo Love,

My Voodoo Love,

My Voodoo Love.

Tu sei come il mare,

Volevo dirtelo.

My Voodoo Love.

È bello volersi bene,

Il futuro non lo so.

My Voodoo Love.

My Voodoo Love.

Ermal Meta, nei mesi di settembre e ottobre, sarà ancora in giro per l’Italia mentre dal 1 al 19 novembre partirà alla volta di Europa, USA e Canada con 11 tappe come headliner del Hit Week, il più importante festival di musica italiana nel mondo.

Queste le tappe di Hit Week 2017: 1 novembre a Lugano (Club Foce); 2 a Berlino (Maschinehaus); 4 ad Amsterdam (Melkweg); 6 a Bruxelles (Le Botanique); 8 a Parigi (Pop In); 9 a Londra (93 Feet East); 10 a Dublino (Grand Social); 12 a Barcellona (Sala Boveda); 13 a Madrid (Sala Caracol); 17 a Miami (North Beach Bandshell); 19 a Toronto (Mod Club).

