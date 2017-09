INTERVISTA ESCLUSIVA A VITO ROMANAZZI tra i primi quattro finalisti al Festival di Castrocaro 2017

Vito Romanazzi, classe 1988, alla sessantesima edizione del Festival di Castrocaro nella serata finale trasmessa da RaiUno ha portato il suo inedito “Marta”, scritto insieme a Matteo Beccucci, classificandosi tra i primi quattro finalisti. Vito, originario di Rutigliano (Ba) si è trasferito con la famiglia a Cremona nel 1999. Nel 2012 ha partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani venendo a contatto con professionisti del calibro di Omar Pedrini, Andrea Mirò e Niccolò Agliardi ma è nel 2015 che debutta con un singolo di fortissimo impatto emozionale dal titolo Incancellabile .

Eccolo in una intervista esclusiva:

Quanto è importante oggi il Festival di Castrocaro? Come è cambiata la tua vita musicale dopo la finale?

Calcare un palco dove sono passati i migliori artisti italiani e’ gia’ una vincita in diretta RAI, non mi ha cambiato la vita ma mi ha aperto numerose porte… sia al livello musicale che umano… perche’ c’e’ sempre da imparare ..

Come è nata la tua passione per la musica? Pensi che un giovane oggi possa vivere di musica?

La passione musicale é nata grazia a mio padre che lavorava in una radio anche lui cantava, grazie a lui e a Dio io canto…Ma nella mia vita, nessuno lo sa, prima di fare il cantante ho fatto molti lavori come il metal meccanico, il muratore, il cameriere, il saldatore.. insomma una vita di sacrifici…..

Che genere ascolti e a quali artisti ti senti più vicino?

Ascolto un pò di tutto non ho un cantante ben preciso ma diciamo che mi piace la musica ITALIANA in sé e credo che bisognerebbe dargli più importanza…

Ti piacerebbe cantare a Sanremo?

Certo é uno dei miei più grandi sogni .. (ride) arriva arriva …

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

Beh! ce ne sono tanti ora siamo in studio di registrazione, stiamo lavorando molto c’é una squadra, un team che lavora per me e a loro devo tanto … perché credono in me . Ora ho una tappa in puglia il 23 settembre, apriro’ il concerto a Silvia Mezzanotte =) mi esibiro’ con 5 pezzi. GRANDE ONORE NO ?

per Redazione/ Gianluca Basciu