TALE E QUALE SHOW: tra i concorrenti l’inaspettato Marco Carta potrebbe essere il personaggio catalizzatore dello show – Scheda del cantante

Manca veramente poco all’esordio della settima edizione di Tale e Quale Show, guidata da Carlo Conti, al via il 22 settembre prossimo su RaiUno, il cast è ormai noto e tra nomi noti e meno noti spicca sicuramente l’inaspettata presenza di Marco Carta segno evidente di come Carlo Conti non disdegni attingere i personaggi da inserire nel suo show dai talent e in particolare da Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo il Campionissimo del 2015 Valerio Scanu e le sue celebri imitazioni, tra tutte, quelle della Oxa e Pavarotti con cui vinse il titolo..

Nell’edizione di Tale e Quale Show “al via” si registraano ben due presenze di ex talent: Federico Angelucci, vincitore di Amici nel 2007 e, come detto, del più popolare e conosciuto Marco Carta, vincitore di Amici7 nel 2008 e vincitore del Festival di Sanremo nel 2009, che con la sua sua appassionata e solida “comunity” sempre al suo fianco pronta ad offrirgli appoggio incondizionato potrebbe diventare il personaggio di punta del programma.

Per Marco Carta, cantante, la partecipazione allo show, altro non è che, come per altri prima di lui, una sfida, un mettersi in gioco, un arricchimento professionale e umano ma restando il canto la passione principale.

Con Il meglio sta arrivando anticipato dal singolo Tieniti Forte uscito lo scorso 26 maggio, Marco Carta si è riaffacciato nel panorama musicale, dopo un periodo di pausa dal suo precedente successo, esordendo subito al quinto posto della classifica Fimi e vari sono i premi e riconoscimenti “accumulati” nell’arco di quasi un decennio. Di seguito una breve scheda del cantante:

Dall’inizio della sua carriera, iniziata ufficialmente 9 anni fa con la vittoria ad “Amici di Maria De Filippi” Marco ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti. Alla vittoria del Festival di Sanremo nel 2009 si sono aggiunti 2 premi ai TRL Awards nel 2009 (Man of the Year e Best#1 of the Year) e uno nel 2011 (Best talent show Artist), 2 Wind Music Awards, 2 Venice Music Awards ( nel 2009 e nel 2010), 2 Kid’s Choice Awards nel 2012 e nel 2013, 2 Latin Music Awards nel 2012 e nel 2013, il Premio Roma Videoclip per “Dentro ad ogni brivido” e moltissime nomination. A questi premi si aggiungono la certificazione “Disco di Platino” per l’album “La Forza Mia “ (2009) e per il singolo “Splendida Ostinazione” (2014) e quella “Disco d’Oro” per l’album “ Il Cuore Muove” (2011) e per i singoli “Ho scelto di no” (2015), “Necessità Lunatica (2012), “Mi hai guardato per caso” (2012) e “Scelgo me” (2013).

L’anno prossimo il cantante festeggerà dieci anni di carriera e gli piacerebbe fare un grande concerto, con delle collaborazioni importanti .

Oltre a Marco Carta ricordiamo il cast della settima edizione di Tale e Quale Show: Mauro Coruzzi (Platinette), Edy Angelillo, Donatella Rettore, Annalisa Minetti, il tenore Piero Mazzocchetti e le conduttrici Valeria Altobelli e Benedetta Mazza e ancora Alessia Macari Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, e infine Claudio Lippi.

