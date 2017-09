TALE E QUALE SHOW: tra i concorrenti l’inaspettato Marco Carta potrebbe essere il personaggio catalizzatore dello show – Scheda del cantante

Manca veramente poco all’esordio della settima edizione di Tale e Quale Show, guidata da Carlo Conti, al via il 22 settembre prossimo su RaiUno, il cast è ormai noto e tra nomi noti e meno noti spicca sicuramente l’inaspettata presenza di Marco Carta segno evidente di come Carlo Conti non disdegni attingere i personaggi da inserire nel suo show dai talent e in particolare da Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo il Campionissimo del 2015 Valerio Scanu e le sue celebri imitazioni, tra tutte, quelle della Oxa e Pavarotti con cui vinse il titolo.

Nell’edizione di Tale e Quale Show “al via” si registrano ben due presenze di ex talent: Federico Angelucci, vincitore di Amici nel 2007 e, come detto, del più popolare e conosciuto Marco Carta, vincitore di Amici7 nel 2008 e vincitore del Festival di Sanremo nel 2009, che con la sua appassionata e solida “comunity” sempre al suo fianco pronta ad offrirgli appoggio incondizionato potrebbe diventare il personaggio di punta del programma.

Per Marco Carta, cantante, la partecipazione allo show, come per altri prima di lui, non è altro che una sfida, un mettersi in gioco, un arricchimento professionale e umano ma restando il canto la sua passione principale.

Con Il meglio sta arrivando anticipato dal singolo Tieniti Forte uscito lo scorso 26 maggio, Marco Carta si è riaffacciato nel panorama musicale, dopo un periodo di pausa dal suo precedente successo, esordendo subito al quinto posto della classifica Fimi e vari sono i premi e riconoscimenti “accumulati” nell’arco di quasi un decennio. Di seguito una breve scheda del cantante:

Dall’inizio della sua carriera, iniziata ufficialmente 9 anni fa con la vittoria ad “Amici di Maria De Filippi” Marco ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti. Alla vittoria del Festival di Sanremo nel 2009 si sono aggiunti 2 premi ai TRL Awards nel 2009 (Man of the Year e Best#1 of the Year) e uno nel 2011 (Best talent show Artist), 2 Wind Music Awards, 2 Venice Music Awards ( nel 2009 e nel 2010), 2 Kid’s Choice Awards nel 2012 e nel 2013, 2 Latin Music Awards nel 2012 e nel 2013, il Premio Roma Videoclip per “Dentro ad ogni brivido” e moltissime nomination. A questi premi si aggiungono la certificazione “Disco di Platino” per l’album “La Forza Mia “ (2009) e per il singolo “Splendida Ostinazione” (2014) e quella “Disco d’Oro” per l’album “ Il Cuore Muove” (2011) e per i singoli “Ho scelto di no” (2015), “Necessità Lunatica (2012), “Mi hai guardato per caso” (2012) e “Scelgo me” (2013).

L’anno prossimo il cantante festeggerà dieci anni di carriera e gli piacerebbe fare un grande concerto, con delle collaborazioni importanti .

Oltre a Marco Carta ricordiamo il cast della settima edizione di Tale e Quale Show: Mauro Coruzzi (Platinette), Edy Angelillo, Donatella Rettore, Annalisa Minetti, il tenore Piero Mazzocchetti e le conduttrici Valeria Altobelli e Benedetta Mazza e ancora Alessia Macari Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, e infine Claudio Lippi.

Redazione