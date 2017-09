E’ tutto da vedere – Comunicato Stampa

DAL 19 AL 29 OTTOBRE 2017 SPAZIO AVIREX TERTULLIANO – MILANO IN ANTEPRIMA NAZIONALE IL NUOVO SPETTACOLO DI MARTINO CORTI, PER LA PRIMA VOLTA IN SCENA CON VANESSA KORN. I MONOLOGHI POP DIVENTANO DIALOGHI. ACCOMPAGNATI DA UNA NUOVA BELLISSIMA CANZONE: “DAL TUO PAPA'” “E’ tutto da vedere” (di e con Martino Corti e Vanessa Korn) In questo momento, proprio in questo momento qui, quello che va dal grido di Mirtilla al “ciao piccolina” che le dicono piangendo Vanessa e Martino, c’è il loro primo grido, i genitori emozionati come loro lo sono adesso, le loro due mamme emozionate di diventare nonne. Ci sono Vanessa e Martino che mettono gli occhiali e l’apparecchio, che studiano, che danno il loro primo bacio, che diventano ragazzi. C’è il loro primo incontro e ci sono tutte le loro prime volte. C’è tutto quello che c’è stato, il primo abbraccio in tre nel qui e ora e la meravigliosa paura di non sapere cosa ci sarà il secondo successivo. Un viaggio delicato e ironico nella vita di una coppia di trentenni che scoprono di essere incinti. Voci e ricordi del passato, desideri e paure del futuro, musica e parole. La coppia, le relazioni con noi stessi e con gli altri. E una pancia che cresce e che inchioda i due personaggi al presente. Uno spettacolo per tutte le coppie, per tutti i single, per tutti i genitori. Per tutti i figli. Martino Corti torna affiancato da Vanessa Korn, con una nuova consapevolezza donata dal suo essere diventato padre. Per questo lancia in contemporanea al debutto del nuovo spettacolo, il suo nuovo singolo “Dal tuo papà”, una lettera d’amore dedicata a tutti i figli di tutti i padri che stanno rivedendo il loro ruolo in una società che finalmente cambia e rivaluta il ruolo della paternità. Una canzone che segna anche una rinascita artistica grazie alla collaborazione con il violinista e produttore Andrea di Cesare. L’EVENTO: Da giovedì 19 ottobre alle ore 21 Martino Corti e Vanessa Korn inaugurano la stagione dello Spazio Avirex Tertulliano presentando in anteprima nazionale il nuovo spettacolo: “E’ tutto da vedere”. Ad affiancarli sul palco l’immancabile Luca Nobis (chitarra acustica, loop station e tutto il resto). A curare la regia dello spettacolo sono gli stessi Martino Corti e Vanessa Korn. Produzione – Cimice – (www.cimicerecords.it) MARTINO CORTI -Milanese, classe 1983. Laureato al DAMS di Bologna, indirizzo teatro. Dopo il primo disco “Stare qui” prodotto nel 2010 dall’etichetta Non ho l’etàgrazie alla quale apre tutti i concerti dei Nomadi nel tour 2010/2011, decide nel 2012 di intraprendere un viaggio con Camilla Salerno e la sua neonata società Cimice di cui diventa socio. Ha scritto monologhi e canzoni che sono diventati 2 dischi e 3 spettacoli. Attualmente cerca di imparare a vivere da sua figlia e di insegnarle il meno possibile. Scrive ancora monologhi e canzoni, ma senza avere la più pallida idea di cosa diventerannowww.martinocorti.it VANESSA KORN –

Si diploma nel 2009 alla Scuola Internazionale di Teatro Arsenale di Milano dove sceglie di studiare per seguire il metodo Lecoq. Lavora come attrice diretta, tra gli altri , da Elio De Capitani, Bruno Fornasari, Oscar De Summa, in produzioni dei teatri Elfo Puccini, Metastasio di Prato, Filodrammatici di Milano, Litta, e altri. Collabora con la Compagnia Oyes negli spettacoli Va Tutto Bene e Vania (vincitore del Premio giovani realtà del teatro 2015, NEXT e selezione INBox 2017) e in entrambi partecipa alla scrittura della drammaturgia. Scrive e interpreta il monologo “A parte me” che viene ospitato dal Teatro Franco Parenti. Unisce al lavoro di attrice quello di insegnante di teatro, esperienza che arricchisce il suo percorso di crescita artistica, personale e di ricerca. LUCA NOBIS –

15 anni di studio e di insegnamento. Migliaia di ore fra conservatorio, scuola civica e CPM (Centro Professione Musica).www.lucanobis.com SPAZIO AVIREX TERTULLIANO – Nasce nel 2010 su iniziativa di Giuseppe Scordio, attore e regista formatosi nella Compagnia del Teatro Carcano diretta da Giulio Bosetti. Spazio Tertulliano si propone come una vera e propria dimensione polifunzionale, in grado di accogliere molteplici espressioni artistiche e favorire l’accrescimento culturale.

Palcoscenico per il teatro prima di tutto, aperto anche alla musica e alla danza, incontri e laboratori ad hoc per scuole, biblioteche e associazioni di Milano e provincia. La specificità è dare voce ad eventi di drammaturgia contemporanea rappresentati da attori, autori e registi del presente e del futuro panorama italiano, affiancati ai grandi interpreti del teatro, portatori di un patrimonio inestimabile e insostituibile, realizzando un ponte generazionale che unisce e contamina due mondi lontani ma non necessariamente diversi. INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO E LA STAMPA Teaser di “E’ tutto da vedere”: https://youtu.be/Ogk901wDZGQ Sede dello spettacolo: Spazio Avirex Tertulliano Via Tertulliano, 68 20137 – Milano www.spazioavirextertulliano.it Info e prenotazioni: Tel. 02 49472369 Cell. 320 6874363 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 Sabato: dalle ore 16.00 alle 19.00 Domenica: dalle ore 11.00 alle 16.00 Ritiro dei biglietti: a partire da un’ora prima dell?inizio dello spettacolo. È sempre possibile prenotare via mail all’indirizzo: biglietteria@spazioavirextertulliano.it Date spettacolo: 19-20-21-22-26-27-28-29 ottobre 2017 Inizio spettacolo: Da giovedì a sabato ore 21.00 Domenica ore 16.30 Domenica 29 ottobre doppia replica 16.30/20.30 Ingresso: 16,00 euro Redazione