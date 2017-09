Rtl102.5 POWER HITS ESTATE 2017: la canzone tormentone dell’estate è “Tra le granite e le granate” di Francesco Gabbani

Nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, si è svolto ieri 19 settembre 2017, l’evento organizzato da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, presentato da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, con Fabrizio Ferrarie Alessandra Zacchino, che ha proclamato Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani ‘tormentone’ dell’estate 2017, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2017. Un anno decisamente ricco di soddisfazioni per Francesco Gabbani che tra un successo e l’altro è stato quasi irremovibile dalla 1a posizione in classifica Fimi con le sue canzoni. A Francesco Gabbani anche il premio SIAE per “Occidentali’s Karma” come brano italiano “più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 26 giugno al 15 settembre 2017 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò”.

Sul palco dell’Arena si sono alternati i più grandi nomi della scena musicale del momento: ÀLVARO SOLER feat. MORAT, BABY K feat. ANDRÉS DVICIO, BENJI & FEDE feat. ANNALISA, BIANCA ATZEI, ERMAL META, FABIO ROVAZZI feat.GIANNI MORANDI, FABRI FIBRA, FIORELLA MANNOIA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, GIGI D’ALESSIO, GIORGIA, GUÈ PEQUENO, J-AX & FEDEZ, LEVANTE feat. MAX GAZZÈ, LP, MAX PEZZALI, NEK, NINA ZILLI, OFENBACH, PAOLA TURCI, SAMUEL, TAKAGI & KETRA, THEGIORNALISTI, THE KOLORS.

Oltre ai premi consegnati a Gabbani, a J-Ax e Fedez è andato il premio “RTL 102.5 Power Hits – FIMI” per “Comunisti col Rolex,il cui album ha certificato recentemente il 5 disco di platino e poi il Premio Power Hits PMI ai Thegiornalisti per “Riccione”.

A sorpresa hanno partecipato anche i super ospiti protagonisti dei grandi successi delle scorse estati e ciascuno ha ricevuto il premio RTL 102.5 Power HitStory. Gianna Nannini ha proposto “Fotoromanza”, Luca Carboni in “Mare Mare”, Gianni Morandi con “Un mondo d’amore” e “Andavo a cento all’ora”, Anastacia con “I’M Outta Love” e Raf con “Il Battito Animale”. ​Infine l’evento è stato chiuso da Biagio Antonacci con “Non vivo più senza te”. Appuntamento al prossimo anno.

Redazione