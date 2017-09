ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: da domani gli ULTIMI imperdibili 6 SHOW all’ARENA DI VERONA (20-21-22-23-24-25 settembre)! A ottobre il “BLACK CAT WORLD TOUR” sbarca in SUD AMERICA.

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI

230.000 GRAZIE!

DA DOMANI GLI ULTIMI IMPERDIBILI 6 SHOW

all’ARENA DI VERONA

20-21-22-23-24-25 SETTEMBRE

Per un totale da record di 22 date all’ARENA DI VERONA in 12 mesi!

E dopo Nord America, Oceania, Asia, Africa e Europa

A OTTOBRE IL “BLACK CAT WORLD TOUR” SBARCA IN SUD AMERICA

230.000 GRAZIE: questo il ringraziamento di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI a tutte le 230.000 persone che negli ultimi 12 mesi hanno assistito, e assisteranno, ai suoi 22 concerti all’Arena di Verona!

Il “Black Cat World Tour 2017” di ZUCCHERO tornerà in Italia a partire da domani, mercoledì 20 settembre, con gli ultimi sei appuntamenti live consecutivi (20-21-22-23-24-25 settembre) all’interno della splendida cornice dell’Arena di Verona. Nel corso delle sei serate ZUCCHERO incanterà il pubblico con spettacoli ricchi di intense e vibranti emozioni rendendo ogni show un’esperienza unica!

«Ogni sera la scaletta verrà diversificata – afferma ZUCCHERO – suonando dalle 3 alle 5 canzoni che non ho suonato nelle altre sere e alcune che non ho mai suonato in questo tour».

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita abituali.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dei concerti italiani di Zucchero nel 2017.

Con Zucchero sul palco una super band internazionale composta da 12 elementi: POLO JONES (Musical director, bass & backing vocals), KAT DYSON (guitars, dobro, mandolin, bvs & backing vocals), BRIAN AUGER (hammond organ C3), DOUG PETTIBONE (Pedal Steel Guitar, dobro, lap steel, banjo, guitar & backing vocals), QUEEN CORA COLEMAN (drums & backing vocals), NICOLA PERUCH (keyboards), ADRIANO MOLINARI(drums), MARIO SCHILIRÒ (guitars), ANDREA WHITT (violin, mandolin, pedal steel guitar), JAMES THOMPSON (sax tenor, sax baritone, flute, harmonica & backing vocals), LAZARO AMAURI OVIEDO DILOUT (trumpet, flugelhorn, french horn) e CARLOS MINOSO (trombone, tuba).

Partito lo scorso 15 marzo da San Diego, Il “Black Cat World Tour 2017” di Zucchero, dopo il Nord America, l’Oceania, l’Asia, l’Africa e l’Europa, ad ottobre arriverà anche in SUD AMERICA.

Durante i live Zucchero, accompagnato da una super band di musicisti internazionali, presenterà sul palco il suo ultimo progetto discografico, “Black Cat”, e i suoi più grandi successi.

