22/09/2017 – 21:25 #RAI1 parte TALE E QUALE SHOW 7a edizione conduce Carlo Conti e tra i concorrenti “occhio” a … Marco Carta

Dodici nuovi protagonisti per la settima edizione di “Tale e Quale Show”, undici puntate per il varietà di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Al via venerdì 22 settembre alle 21.25 in diretta dagli studi della Dear di Roma, il programma vedrà dodici personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale, cantando sempre rigorosamente dal vivo, “aiutati” dalla professionalità di un team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e “vocal coach” che lavorerà per renderli il più possibile simili alle star che andranno ad impersonare.

Chi succederà alla vincitrice dello scorso anno Silvia Mezzanotte? Chi riuscirà a trasmettere maggiori emozioni mettendosi (è proprio il caso di dirlo) nei panni degli artisti? Il cast è davvero variegato, tra showgirl, cantanti, attori e conduttori.

Scopriamolo: la showgirl Valeria Altobelli e l’attrice Edy Angelillo, il cantante Federico Angelucci e il conduttore televisivo Filippo Bisciglia. Un vincitore del Festival di Sanremo da tenere d’occhio, Marco Carta, (partecipò a seguito della vittoria di Amici7 e vinse la 59a edizione del Festival col brano La forza mia con una percentuale del 26%, sbaragliando letteralmente Big del calibro di Francesco Renga, Povia, Patty Pravo, Dolcenera e così via, fortemente sostenuto dai suoi numerosi fan ndr) poi un’altra showgirl, Alessia Macari, e la conduttrice Benedetta Mazza; il tenore Piero Mazzocchetti , la cantante Annalisa Minetti anche lei vincitrice di un Festival di Sanremo nel 1998. Il gruppo si completa con uno dei personaggi più eclettici della televisione, Mauro Coruzzi (Platinette), con una “signora” della musica, Donatella Rettore e, infine, con un indimenticato giudice di cinque edizioni precedenti, Claudio Lippi.

Al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si “sottoporranno” ai voti della giuria incaricata di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare ad un concorrente rivale.

La giuria vede come sempre la grandissima partecipazione di Loretta Goggi, al fianco di Carlo Conti sin dall’esordio del programma. A completare il “collegio giudicante”, Enrico Montesano (per lui si tratta della seconda esperienza consecutiva) e il gradito ritorno di Christian De Sica, già in veste di giurato in quattro trascorse edizioni. Un terzetto che promette sì simpatia, ma nello stesso tempo quella competenza e professionalità sempre mostrata nelle precedenti edizioni.

Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà alla proclamazione del vincitore finale. A “decidere” i Big che dovranno essere imitati nella puntata successiva, l’ormai nota “roulette-slot machine”.

Ospite d’onore fuori gara, con le sue missioni “impossibili” e con la sua simpatia, Gabriele Cirilli, fedelissimo del varietà, pronto a nuove “sfide” da portare a termine.

Nel corso delle settimane, i dodici protagonisti saranno preparati dagli integerrimi tutor pronti a curare in ogni minimo dettaglio (vocale e stilistico) i propri “assistiti”: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tutti gli arrangiamenti musicali sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, con la consulenza musicale di Fabrizio Bigioni.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

Redazione