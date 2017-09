TV, ADRIANA VOLPE: IO E MAGALLI? NON MI VOLEVA PERCHE’ FACEVO TROPPO. AMICI? ANCHE NO. L’HO QUERELATO…

Adriana Volpe, volto televisivo molto noto, oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dove ha parlato anche del suo complicato rapporto con Giancarlo Magalli. Si è data una spiegazione per il suo rapporto non proprio felice col suo ex collega a I Fatti Vostri? “Non lo so, forse perché facevo troppo in quella trasmissione?” Si sarà fatta un’idea però…”Mi spiace, ma ricordo ancora le sue parole in un’intervista, rilasciata a gennaio 2017, in cui diceva, tra l’altro, che in tv le donne spesso lavorano non tanto perché brave ma perché belle ed un po’ raccomandate. Una frase così è generica, si riferisce anche ad altre donne”. L’ha querelato? “Si, certo che l’ho querelato. Ora la giustizia farà il suo corso, ma vorrei guardare avanti, siamo due professionisti”. Siete rimasti amici? “Anche no…” Ha visto la prima puntata de I Fatti Vostri, con la sua sostituta Laura Lena Forgia? “L’ho vista, ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo, Laura Forgia e, come hanno detto in un’intervista, lei non avrà rubriche ed interverrà quando deciderà Magalli”. Se dovesse indicare delle qualità positive di Magalli, quali sceglierebbe? “E’ un grande autore – ha ammesso la Volpe a Rai Radio1 -, e ha la battuta caustica pronta, che è un valore aggiunto”.