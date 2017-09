Tale e Quale Show7: esordio col botto, stupisce Marco Carta nell’imitazione di Leali

“Ascolti tv, la prima puntata di “Tale e Quale Show” doppia “Il Segreto”…

„Esordio col botto per “Tale e Quale Show”. Lo spettacolo di Rai1 condotto da Carlo Conti – ormai alla settima edizione – ha raccolto davanti alla tv 4.572.000 telespettatori, con uno share superiore al 22%. Questo è quello che si legge oggi ad un giorno dall’esordio del programma di imitazioni di Carlo Conti che vede sul podio Filippo Bisciglia (3) con una imitazione abbastanza azzeccata da Gabbani, Marco Carta (2) bravissimo nella imitazione di Fausto Leali che oltre ad essere piaciuto al ‘popolo’ social ha ricevuto i complimenti a mezzo tweet dello stesso Leali:”Bravissimoooooo Marco… in bocca al lupo (Promosso) ” a cui è seguito il tweet di risposta del cantante “ onorato Fausto è stato un piacere! ci ho rimesso le corde vocali ma ne è valsa la pena! . A condurre la classifica della prima serata Annalisa Minetti che ha imitato Celine Dion ma che notoriamente dotata di una gran voce non ha fatto la differenza . Redazione

