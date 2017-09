24/09/2017 – 20:35 #Rai1: CHE TEMPO CHE FA Il programma di Fabio Fazio approda su Rai1 – Takagi&Ketra ft. Lorenzo Fragola e Arisa ospiti musicali

Che Tempo Che Fa approda su Rai1 domenica 24 settembre dalle 20:35. Dopo 14 edizioni su Rai 3, lo show di Fabio Fazio, che in questi anni si è affermato come un cult della televisione italiana, crocevia di incontri con circa 2.500 personalità nazionali ed internazionali dello star system, della cultura, dello sport e della scienza, porta in prima serata su Rai 1 uno spettacolo di parola nello spazio abituale della fiction o del varietà.

Tornano le interviste one to one di Fabio Fazio ai grandi ospiti, nazionali e internazionali e, ad aprire la nuova edizione di Che tempo che fa un’eccellenza italiana nel mondo: il Maestro Ennio Morricone, due volte premio Oscar e vincitore di moltisimi altri premi nel corso della sua carriera in cui ha composto oltre 600 opere. Sta festeggiando i 60 anni di carriera con lo spettacolo The 60 Years of Music attualmente in tournée in Europa.

Oltre al Maestro, ospiti della prima puntata anche Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, protagonisti di Chi m’ha visto, il film diretto da Alessandro Pondi, nelle sale dal 28 settembre.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia e Filippa Lagerback. Tornano anche le esibizioni musicali dal vivo: per la prima puntata in studio Takagi&Ketra ft. Lorenzo Fragola e Arisa con L’esercito del selfie, tormentone dell’estate 2017.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e di Vincenzo Salemme.

Nella prima puntata, al tavolo ci saranno anche Elio Germano e Miriam Leone, protagonisti del film dedicato a Nino Manfredi In arte Nino, in onda su Rai1 il 25 settembre. E ancora, la leggenda del nuoto Gregorio Paltrinieri, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1.500 metri stile libero, reduce dall’oro nei 1.500 m stile libero ai Mondiali di Budapest di questa estate, autore della biografia Il peso dell’acqua, la neo-eletta Miss Italia, Alice Rachele Arlanch e Francesco Gabbani presenterà in esclusiva in studio il terzo singolo, Pachidermi e Pappagalli, estratto dal suo fortunato album Magellano che contiene i successi di Occidentali’s Karma e Tra le granite e le granate.

Che Tempo Che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo Che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini. Redazione

