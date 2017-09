ASCOLTI TV del 25/9/2017: vince la fiction In arte Nino con Elio Germano con il 23,4% di share. GFVip secondo con il 22,15% di share

In arte Nino, il film realizzato da Rai Fiction, e interpretato da Elio Germano, molto apprezzato nella sua interpretazione, si è aggiudicato gli ascolti con 5 milioni 595 mila telespettatori e il 23.4% di share risultando leader della prima serata. “Il successo di In arte Nino che vince la gara degli ascolti raggiungendo milioni di italiani – ha detto il Direttore generale della Rai Mario Orfeo – rappresenta l’ennesima conferma del grande valore della fiction del servizio pubblico che riesce ancora una volta a coniugare qualità e contenuti sposando in pieno la sua missione di racconto del Paese. Un ringraziamento particolare va rivolto ad Elio Germano, che con la sua straordinaria interpretazione è riuscito a rappresentare al meglio la figura di un gigante come Nino Manfredi, a Miriam Leone e a tutto il cast”.

Al secondo posto il Grande Fratello Vip su Canale5 con 4 milioni 124 mila (share 22,15%) di telespettatori che catalizza anche l’attenzione degli internauti piazzandosi al secondo posto nella classifica speciale di Socialscore che monitora il gradimento online delle trasmissioni televisive (al primo posto c’è XFactor ndr).

