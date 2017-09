Italia 1: arriva “Big Show” condotto da Andrea Pucci

Dallo storico palco del Teatro Manzoni di Milano, mercoledì 27 settembre in prima serata su Italia 1, arriva “Big Show”, l’innovativo programma condotto da Andrea Baccan, in arte Pucci.

Quattro puntate per un one man show unico nel suo genere, tratto dal “Michael McIntyre’s Big Show”, uno dei più grandi spettacoli live su BBC, vincitore del premio BAFTA 2017 (British Academy Film Awards).

Musica live, ospiti, interviste irriverenti, monologhi e sketch comici, giochi e collegamenti in esterna: sono tanti gli ingredienti che caratterizzano sia l’originale inglese che l’adattamento italiano. Un People Show in cui il coinvolgimento del pubblico rappresenta una parte essenziale del programma.

Come, ad esempio, succede nell’Audience surprise: molti spettatori crederanno di assistere a un normale spettacolo, inconsapevoli della sorpresa che li attende in sala. Scelti con la complicità di amici e parenti per una loro particolare “mania”, alcuni vivranno in teatro una sorta di inaspettato “contrappasso”.

Altro punto di forza è l‘Unexpected Star: una persona comune, ma dotata di un particolare talento, verrà convocata in teatro con una scusa. Protagonista “a sua insaputa” diventerà la vera star dello show e potrà finalmente realizzare il suo sogno.

Nella rubrica Send to All, invece, sarà l’ospite vip della puntata a mettersi in gioco, sbloccando e consegnando il proprio smartphone al conduttore. Dopo aver sfogliato col pubblico le foto personali, Andrea Pucci manderà a tutti i contatti in rubrica un imbarazzante o assurdo sms per leggere poi le incredule risposte dei destinatari.

Sul palco del teatro Manzoni, a tener le fila dello show più imprevedibile della televisione, Andrea Pucci, che vestirà per la prima volta i panni di conduttore, ovviamente senza rinunciare ai suoi irresistibili monologhi da “stand up comedian”.

Tra gli ospiti della versione italiana di “Big Show”: Simona Ventura, Gerry Scotti, Nicola Savino, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Francesco Gabbani, Lola Ponce, Raul Cremona, Evaristo Beccalossi e tanti altri.

Ad affiancare Andrea Pucci saranno Katia Follesa, verve comica allo stato puro, e la musica della Zurawski Live Band.

“Big Show” è prodotto da Colorado Film e 3zero2TV, a cura di Luisella Sacchi. Gli autori sono: Andrea Baccan, in arte Pucci, Andrea Boin, Raffaele Skizzo Bruscella, Daniela Calcagnini, Marco Dambrosio, Anna Gori, Fabrizio Montagner. La regia è di Lele Biscussi. Produttore esecutivo Colorado Film Francesca Invernizzi. Produttore esecutivo Mediaset Livio Elli.

Radio 105 è radio partner del programma.

Redazione