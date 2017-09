Riki lancia il singolo ‘Se parlassero di noi’ che anticipa l’album di inediti in uscita ad ottobre 2017 – Date Tour 2018

Riki sta per tornare con Se parlassero di noi, in uscita venerdì 29 di settembre, il nuovo singolo che anticipa il suo secondo disco di inediti che si intitola Mania, che uscirà a fine di ottobre 2017 per Sony Music. Il cantante lanciato dall’ultima edizione di Amici di Amici di Maria De Filippi –ha dato la notizia sui social condividendo in anteprima la copertina del nuovo nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi 26 settembre e a lui dedicata.

Intanto dopo i già annunciati sold out dei concerti di Milano e Roma il prossimo novembre, si aggiungono n.9 date per il 2018:

15 novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

18 novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT

NUOVE DATE:

16 febbraio 2018 – Venaria (To) Teatro della Concordia

20 febbraio 2018 – Padova – Gran Teatro Geox

22 febbraio 2018 – Firenze – Obihall

23 febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato

26 febbraio 2018 – Milano – Alcatraz

o2 marzo 2018 – Roma – Atlantico

05 marzo 2018 – Napoli – Pala Partenope

09 marzo 2018 – Bologna – Estragon

10 marzo 2018 – Nonantola (Mo) – Vox Club

Le prevendite sono aperte online a partire da oggi 26 settembre alle ore 14.30, sono invece disponibili in tutti i punti vendita dal 29 settembre stessa ora.

Il nuovo album arriva dopo il grande successo dell’ep d’esordio Perdo le parole certificato triplo disco di platino. Recentemente Riki ha detto del nuovo lavoro: “Sto sentendo una pressione intorno assurda, sto lavorando senza mai fermarmi. Questo disco cambierà le cose, ve lo giuro. Sparisco dai social per un po’. Un bacio a tutti”

