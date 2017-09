Salvador Sobral, vincitore dellʼEurovision 2017 è in condizioni critiche, urge un trapianto di cuore.

L’ultimo bollettino medico definisce “preoccupante” lo stato di salute di Salvador Sobral, l’artista poertoghese vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017, ricoverato la settimana scorsa all’ospedale Santa Cruz en Carnaxide di Lisbona per gravi problemi al cuore. Urge un trapianto di cuore e ormai si parla di una “corsa contro il tempo“. Come riporta TgCom24 le condizioni del cantante – collegato a una macchina che supporta l’attività degli organi vitali – inizialmente erano state definite “stabili”, grazie anche al costante monitoraggio del suo stato di salute. Verso il 23-24 settembre, tuttavia, è arrivato un significativo peggioramento. Per non affaticarlo, le visite di amici e parenti sono state ridotte al minimo. Significativo, in particolare, quanto da lui dichiarato durante un concerto a Estoril, in Portogallo, durato solo un’ora e mezza, in cui i fan avevano simbolicamente portato tanti palloncini a forma di cuore. “Spero che uno di questi mi possa servire“, aveva detto Sobral in quell’occasione.

