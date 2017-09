27/09/2017 – 21:20 #RAI2: PECHINO EXPRESS Quarto appuntamento, verso il Sol Levante

La quarta tappa, l’ultima che si svolge interamente nelle Filippine, vedrà le sette coppie ancora in gara percorrere i 404 chilometri nel nuovo appuntamento con Pechino Express, l’adventure game di RAI2, prodotto da Magnolia, in onda mercoledì 27 settembre,alla ore 21.20. A guidare la spedizione, come sempre, ci sarà il caustico Costantino della Gherardesca, che avrà come ospite d’onore in questo episodio Jerry, cantante e chitarrista country filippino.

La partenza è fissata da Baguio, una città altamente urbanizzata, che si trova nella parte settentrionale dell’isola di Luzon, la maggiore dell’arcipelago delle Filippine. Il gruppo dei viaggiatori farà tappa intermedia al villaggio di Pide, dove passeranno la notte insieme alla tribù degli Igorot. Il traguardo finale è posto, invece, a Muñoz, denominata “Città della scienza” per la presenza di rinomate istituzioni scientifiche.

A sfidarsi ci saranno sette coppie: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), #figliaematrigna (Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro); la coppia new entry dei #compositori (Achille Lauro e Boss Doms), i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti), gli #amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi) e i #modaioli (Marcelo Burlon e Michele Lamanna). Proprio queste ultime due coppie, che hanno vinto le stelle di Pechino Express nella scorsa tappa, inizieranno a gareggiare una tre minuti prima degli altri e l’altra guadagnerà una posizione al traguardo della prova vantaggio.

Avventure on the road, nuovi colpi di scena, confronti e diverbi sempre più aspri, anche all’interno delle coppie, saranno gli ingredienti di questa quarta puntata di Pechino Express, in cui le coppie si troveranno a studiare la matematica, con l’aiuto dei bambini locali, prima di affrontare un esame finale.

Pechino Express vive anche sul web grazie al sito ufficiale http://pechinoexpress.rai.it, dove è possibile seguire le puntate in live-streaming, rivedere on-demand tutti i momenti del viaggio in Estremo Oriente, scoprire le curiosità sulle coppie in gara e sul conduttore, nonché gustare in esclusiva fotogallery, interviste e clip inedite realizzate ad hoc per la Rete.

Inoltre, Rai Radio2, partner di questa 6ª stagione, accompagna il cammino delle coppie in gara con Indovina la Canzone, il contest interattivo che coinvolge i telespettatori più attenti, ma anche i più veloci che, nel corso delle puntate, devono individuare un brano musicale e rispondere sul sito radio2.rai.it. Seguendo i programmi di Radio2, scoprirete tutti i retroscena di Pechino Express: con KGG, il programma di Katamashi e Gianluca Gazzoli, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.30, Radio2 darà voce, a caldo, a tutti i concorrenti eliminati, per interviste esclusive e il racconto dei pettegolezzi più stuzzicanti.

Redazione