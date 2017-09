GIANCARLO MAGALLI: “Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera. Non mi ha querelato, è inutile che dica il contrario!”

La querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli pare non avere fine e ai microfoni di Blogo, Magalli, rimasto al timone di I Fatti Vostri su Rai2 smentisce ancora una volta la collega (che da questa stagione ha traslocato a Mezzogiorno in famiglia, al fianco di Massiliano Ossini in onda nel weekend) e che sostiene di averlo querelato:

Non ho commentato perché io non commento più le dichiarazioni di gente che si fa pubblicità facendo polemiche e mettendoti in mezzo. Però la querela è un’altra cosa non vera. Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera. Lei non ha fatto nessuna querela! Sono passati 6 mesi e io non ho ricevuto nessuna querela. Il termine è di 90 giorni, quindi vuol dire o che non l’ha fatta oppure che il giudice non l’ha ritenuta proponibile; è inutile che continua a dirlo: non c’è nessuna querela! Io che devo fare? Sopporto cristianamente!

Ora non resta che aspettare la replica…

