29/09/2017 – 21:25 SU #RAI1 TALE E QUALE SHOW – tra gli imitati: Mina (Angelucci) Ferro (Bisciglia), Cocciante (Carta), Mengoni (Mazzocchetti), Anastacia (Minetti)

Dopo l’esordio convincente della prima puntata che l’ha visto primeggiare nel prime time, il secondo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti andrà in onda venerdì 29 settembre alle 21.25 .

Rivedremo i 12 protagonisti che già hanno dimostrato grandi doti interpretative e voglia di stupire il pubblico grazie a vere e proprie “trasformazioni fisiche”cimentarsi in altre imitazioni calandosi nella panni dei big della musica nazionale e internazionale.

Nella prima puntata si è classificata vincitrice Annalisa Minetti, nell’imitazione di Cèline Dion con “All by myself”, a seguire un sorprendente Marco Carta che ha imitato Fausto Leali e Filippo Bisciglia (Francesco Gabbani). Una classifica provvisoria, appunto. Perché la seconda puntata di “Tale e Quale Show”, in onda dagli studi della Dear di Roma, può regalare grandi ribaltoni.

Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti che cantano sempre dal vivo e in diretta: Valeria Altobelli ricorderà la magia di Whitney Houston, Edy Angelillo vestirà i panni di Nada, Federico Angelucci sarà Mina, Filippo Bisciglia si trasformerà in Tiziano Ferro, Marco Carta si metterà alla prova con Riccardo Cocciante, Claudio Lippi farà rivivere il mito di Elvis Presley, Alessia Macari interpreterà Anna Tatangelo, Benedetta Mazza “dovrà vedersela” con Britney Spears, Piero Mazzocchetti avrà le sembianze di Marco Mengoni, Annalisa Minetti proverà a ripetersi imitando in tutto e per tutto Anastacia, Mauro Coruzzi (Platinette) sarà alle prese con Louis Armstrong e Donatella Rettore con Patty Pravo.

A osservarli e giudicarli anche con ironia: Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Beppe Fiorello, l‘interprete di Martino Piccione nella pellicola diretta da Alessandro Pondi Chi m’ha visto, sarà il quarto giurato della seconda puntata di Tale e quale show 2017.