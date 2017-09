Secondo appuntamento con “Chi ha incastrato Peter Pan?” Tra gli ospiti Fedez & J-Ax

Giovedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Chi ha incastrato Peter Pan?” il programma condotto da Paolo Bonolis affiancato dall’ inseparabile Luca Laurenti e prodotto da Endemol Shine Italy, con la collaborazione di Arcobaleno Tre e di Sdl2005. il programmae prodotto da Endemol Shine Italy, con la collaborazione di Arcobaleno Tre e di Sdl2005. Ospiti in studio per rispondere alle domande dei bambini: Micaela Ramazzotti, Lino Banfi, il duo rapper Fedez & J-Ax, Suor Paola e Don Dino Pirri. Anche in questa puntata, non mancheranno le celebri “candid camera”, la challange dal mondo di YouTube – i cui protagonisti questa volta saranno iPantellas – e i tentativi di Luca Laurenti di cimentarsi nel ruolo di mentalista.

Basato su Those crazy Little Ones” creato da Toni Cruz and Joseph M. Mainat e licenziato da Endemol Shine IP B.V, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, è un programma RTI prodotto da Endemol Shine Italy con la collaborazione di Arcobaleno Tre, scritto da Sergio Rubino, Marco Salvati, Nicola Brunialti, Barbara De Simone, Pasquale Fedele, Marco Luci, Federico Moccia e Tiziana Orsini. Il cast dei bambini è a cura di Sdl2005. La scenografia è di Francesca Montinaro, le luci di Massimo Pascucci. La regia è di Roberto Cenci.