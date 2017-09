A#VERISSIMO su CANALE5: Eleonora Pedron racconta i drammi della sua vita e Silvia Toffanin scoppia in lacrime

Nel pomeriggio di Sabato 30 settembre a Verissimo su Canale5, Silvia Toffanin ha intervistato Eleonora Pedron e davanti ai drammi che l’hanno colpita, dalla morte della sorella in un incidente alla morte del padre sempre in un incidente d’auto e di ritorno da Milano dove l’aveva accompagnata per fare i provini per il tg satirico … finisce in lacrime.

La Pedron in riferimento all’incidente di cui è stato vittima Max Biaggi, suo ex compagno, ha detto: Quando ho saputo dell’incidente mi è crollato il mondo addosso. – ha raccontato l’ex Miss Italia – Siccome mi avevano detto che era molto grave ho pensato al peggio. Max è il papà dei miei bambini e mi sono rivista io senza mio padre. Sono stata molto male ”. La paura che anche i suoi figli potessero vivere il dramma vissuto da lei da ragazzina ha reso ancora più difficili quei momenti .

