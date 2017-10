GF Vip 2017, anticipazioni 4^ puntata domani 2 ottobre

GF Vip 2017 domani la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi in onda domani, lunedì 2 ottobre, in prima serata su Canale 5. Chi lascerà la casa tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro? Il sondaggio non lascia dubbi:per il 63% ad abbandonare sarà Carmen; per il restante 37%, invece, ad uscire sarà Daniele.

In questi giorni, al GF Vip 2017 (ma anche all’esterno), si è parlato molto proprio di Daniele Bossari: il conduttore televisivo, infatti, si è fatto alcuni nemici nella scorsa puntata: ha litigato con Ignazio Moser mettendosi alcuni concorrenti contro; ha poi fatto pace ma è finito nell’occhio del ciclone per un’altra vicenda. Alcuni spettatori, infatti, hanno sentito Daniele Bossari esclamare “dio bo”: e alcuni avrebbero inteso l’esclamazione come blasfema e se così fosse, Bossari rischierebbe l’espulsione. Domani sapremo se la redazione prenderà provvedimenti.

Intanto è arrivata una sorpresa per due concorrenti del GF Vip 2017. Mentre trascorrevano qualche momento di relax, infatti, un aereo ha sorvolato la casa con un messaggio sul retro: “Remito era Belu! Como se van a olvidar? Los amo”. Lo striscione si riferisce a un altro messaggio inviato qualche giorno fa di cui i concorrenti ignoravano il destinatario: Jeremias e Cecilia hanno subito pensato alla sorella, e si sono emozionati fino alle lacrime.

Redazione