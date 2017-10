Le parole shock della fidanzata di Jim Carrey prima del suicidio: “”Mi hai fatto finire in un mondo di cocaina, prostituzione, malessere e abusi”

Cathriona White, fidanzata di Jim Carrey morta suicida nel 2015 a 28 anni, prima di togliersi la vita aveva scritto una lettera pubblicata nei giorni scorsi da People.

La lettera ritrovata sul pc della giovane makeup artist irlandese e compagna dell’attore, morta in seguito a un’overdose di farmaci recita:”Mi hai fatto finire in un mondo di cocaina, prostituzione, malessere e abusi”…”Hai fatto anche molte cose belle per me e te ne sono grata. Ma da quando sono con te ho smesso di essere la persona che ero, Jim. Pensavo di aver conosciuto il dottor Jekyll, invece ho trovato Mr Hyde”, continua la lettera di Cathriona.

