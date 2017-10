Con Elisa “20 anni in ogni istante” la grande musica torna su canale5 

Martedì 3 ottobre in prima serata, la grande musica torna su Canale 5 con “Elisa – 20 anni in Ogni Istante”, uno spettacolare evento (prodotto da F&P Group) per celebrare vent’anni di straordinaria carriera.

I fan dell’artista friulana potranno assistere ai momenti più emozionanti e coinvolgenti dei concerti sold out tenuti nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona il 12, 13, 15 e 16 settembre: quattro live indimenticabili, dall’energica serata “Pop-Rock” all’emozionante serata “Acustica-gospel”, fino ai due show “Orchestra”.

Sul palco tantissimi ospiti d’eccezione, tra cui Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Emma, Fabri Fibra, Giorgia, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni e Renato Zero.

Durante il grandissimo evento, oltre a portare in scena i suoi principali successi, Elisa ha presentato, per la prima volta live, l’inedito “Ogni Istante”, nato come una sentita lettera rivolta ai fan per ringraziarli dei 20 anni trascorsi insieme.

Radio 105 è la radio ufficiale.

Redazione