RAI2: A “STASERA CASAMIKA” ARRIVA LUCIANA LITTIZZETTO

Dopo il successo della passata edizione, Mika ha scelto una compagna di viaggio “esplosiva”, pronta a fare il suo ingresso a Rai2 con la sua travolgente energia. Luciana Littizzetto sarà “l’ospite speciale” dei 4 nuovi appuntamenti di “Stasera CasaMika”, lo show guidato dalla star internazionale della musica che torna a partire da martedì 24 ottobre in prima serata. In ogni puntata, Luciana Littizzetto raggiungerà la casa speciale di Mika accompagnandolo nel suo viaggio fatto di musica, divertimento, grandi artisti nazionali ed internazionali e storie speciali.

Sarà per entrambi l’occasione per mettere a confronto i loro mondi e le loro esperienze. L’incontro fra la pungente ironia di Luciana e l’empatia di Mika consentiranno di svelare lati inediti e inaspettati dell’attrice.

Luciana Littizzetto sarà solo la prima delle sorpresa della nuova stagione di “Stasera CasaMika”, lo show evento prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi Multimedia che ha conquistato il prestigioso Rose D’Or Award come Miglior Programma europeo di Intrattenimento del 2016.

L’appuntamento con Mika, Luciana e “Stasera CasaMika” è per martedì 24 ottobre, in prima serata su Rai2. #CasaMika