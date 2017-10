GRANDE FRATELLO VIP2: PREDOLIN ELIMINATO, LITE SIGNORINI/DE LELLIS, IN NOMINATION: SIMONA IZZO E LORENZO FLAHERTY

Serata movimentata quella che si è svolta ieri, lunedì 2 ottobre, all’interno della 4^ puntata del #GrandeFratelloVip2. Ilary Blasi ha subito una comunicazione per Marco Predolin e lo chiama nel confessionale esordendo:

“Le tue affermazioni all’interno della casa hanno violato le regole e lo spirito stesso del Gf. In questi casi la conseguenza disciplinare è inevitabile, sei ufficialemnte squalificato”.

Predolin è incredulo e costernato: “Mi dispiace, ma vi state sbagliando”. La Blasi mostra al presentatore la clip per rinfrescargli la memoria ma Predolin si mantiene coerente sulla sua posizione e dice:

“La crocifissione è avvenuta – dice amareggiato Predolin – spero di risorgere. Mi dispiace molto, non era questo il Grande Fratello che volevo fare. non è piacevole per l’immagine, per l’età che ho. Mi avete ributtato nel fango”.

La nomination tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro si conclude con l’uscita di Carmen Di Pietro con una percentuale altissima al televoto del 68%, tra la sorpresa degli abitanti della casa.

Lite verbale tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini che le dà dell’ignorante conseguentemente ad alcune sue affermazioni sui gay e drogati che vengono replicate in un video durante una conversazione con altri concorrenti.

De Lellis: Se un gay o un drogato si attacca alla mia sigaretta e al mio drink io non lo finisco, i figli dei gay saranno sicuramente gay.

Alfonso Signorini non ci sta e sbotta: Se tu dici che non berresti mai dal bicchiere di un gay o drogato perché hai paura di ammalarti, mi dai dell’ammalato perché sono gay. I gay come gli etero sono sullo stesso piano nella trasmissione delle malattie a sfondo sessuale. Una persona ammalata di Hiv non trasmette la malattia perché ti passa un bicchiere o ti bacia in bocca, si trasmette solo con rapporto con protetto.

Giulia De Lellis ha replicato: Io non ho parlato di Hiv…Lo avete detto voi, è una vostra deduzione. Ma subito Signorini ribatte: Sei un’ignorante, leggi di più nella vita. Non ti permetto di dire queste ca**ate. Stai zitta, a me di attaccare Giulia De Lellis non me ne frega niente. Il pubblico applaude.

A partire da questa puntata i fratelli Rodriguez non partecipano più come un solo concorrente ma sono ufficialmente due concorrenti distinti

La puntata si conclude con le nomination di Simona Izzo e Lorenzo Flaherty.

Redazione