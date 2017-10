TV, COSTANZO: CRITICHE PER INTERVISTA MASO? “Gli avvocati parlano di miseria sperando di guadagnare di più”.

TV, COSTANZO: CRITICHE PER INTERVISTA MASO? SECONDO ME INTERVISTA MOLTO VERA. AVVOCATI DELLE SORELLE SPERANO SOLO DI GUADAGNARE DI PIU’

Maurizio Costanzo, oggi ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha parlato della prima intervista della nuova edizione del suo programma, per poi raccontare anche un aneddoto sui reality che lo avrebbero potuto vedere protagonista. Domani ricomincia il suo programma l’Intervista, con un ospite che sta facendo molto discutere: Pietro Maso. “Io parto da un principio: le persone vanno conosciute. Lui ha fatto 22 anni di carcere e poi è uscito per volere del magistrato. Non solo: dopo che l’ho intervistato, sarebbe partito per la Spagna, avendo il passaporto che gli hanno dato le autorità”. L’avvocato delle sorelle di Maso ha definito la sua intervista una miseria, pensata per ottenere qualche punto di share in più. “Gli avvocati parlano di miseria sperando di guadagnare di più”. Com’è stata l’intervista? “Secondo me – ha detto a Un Giorno da Pecora – molto vera. Consiglio alle persone prive di preconcetti di guardarla per capire una persona che ha il suo passato”. Sul web sono fioccati commenti pesanti, come ‘sciaccali’…”Ma li faccia parlare, devono dare un senso alla vita. In questo i social aiutano molto…” Il Grande Fratello VIP le piace? “Ne sto vedendo dei pezzi, io con i reality di questo tipo mi annoio molto. E ho sempre detto che non ci andrei nemmeno sotto tortura”. Le hanno mai chiesto di partecipare ad un reality? “Si, agli inizi dell’era dei reality, non ricordo se era il GF o l’Isola dei Famosi. Ma gli ho detto – ha concluso Costanzo a Rai Radio1 – che, appunto, non lo avrei fatto nemmeno sotto tortura, e che non si discuteva nemmeno per la cifra”