LE DEVA

Da domani in radio “Semplicemente Io e Te”,

singolo accompagnato dal videoclip, disponibile da oggi su Youtube.

Il brano anticipa l’album “4”, in uscita il 20 ottobre

(in pre-order dal 13 ottobre su iTunes).

A seguire partirà il tour promozionale.

Domani. venerdì 6 ottobre, esce in radio e in digital download “Semplicemente io e te” il nuovo singolo del quartetto femminile Le Deva. Il brano scritto da Marco Rettani, Zibba, Andrea Amati, Carboni, anticipa l’album “4” in uscita il 20 ottobre (New Music International / Dischi dei Sognatori, distribuito da Believe Digital Service) e in pre-order a partire dal 13 ottobre iTunes. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip diretto da Mauro Russo, disponibile da oggi su YouTube:

Il singolo è estratto da “4”, album d’esordio (che uscirà anche in vinile) de Le Deva in cui le quattro ragazze (Laura Bono, Greta, Verdiana e Roberta Pompa) si raccontano attraverso i quattro elementi della natura: fuoco, acqua, terra, aria e nei quali fin dal primo singolo le quattro ragazze si sono identificate. Dopo un lungo tour estivo, Le Deva hanno quindi finalmente chiuso il lavoro di studio per questa nuova produzione che ha visto la consulenza artistica di Zibba: 10 canzoni tra cui le nuove versioni dei brani L’amore Merita e L’origine ricantate con la voce di Laura Bono. Il progetto vede firme note come quella dello stesso Zibba, Andrea Amati, Antonio Maggio, Alessio Caraturo e Marco Rettani, già autore dei precedenti fortunati singoli che hanno portato il quartetto all’attenzione del pubblico.

Come L’amore Merita, brano uscito lo scorso aprile 2016, che ha festeggiato il Disco d’oro, e che con gli altri tre brani (tutti inseriti nel nuovo album) hanno totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, più di 2 milioni di ascolti su Spotify e 50mila copie digitali vendute. In occasione dell’uscita dell’album, Le Deva potranno incontrare i loro fans durante i firmacopie negli Instore Tour e a seguire si esibiranno in live nei Centri Commerciali di cui prossimamente verranno rese note date e città.

