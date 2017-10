CLAUDIO LIPPI contro Bonolis e Paola Perego – Dura reazione di Lucio Presta: “Ne ho conosciuto di co@@@@ni ingrati ma questo batte tutti.”

Claudio Lippi attualmente impegnato come concorrente nel programma di imitazioni di Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai1, “Tale e quale show”, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, parla a ruota libera e, rinvangando il passato, spara critiche in particolare su due colleghi. Di Paolo Bonolis dice: “Per dieci anni sono praticamente sparito. Tutto comincia nel 2003 quando feci una orrenda Domenica In con Paolo Bonolis. In quello studio mi trovavo malissimo. Bonolis era troppo egocentrico e tra noi non c’era feeling”.

E dopo Bonolis è il turno di Paola Perego: il programma venne affidato a Paola Perego e tutto cambiò. Sembravo un pesce fuor d’acqua ma soprattutto non mi riconoscevo in quel tipo di trasmissione troppo urlata e chiassosa. Cercai di ragionare assieme alla squadra di lavoro, visto che firmavo il programma anche come autore. Cercai di impormi e di far prevalere le mie ragioni ma niente. Alla quinta puntata dissi basta e me ne andai. Sul mio nome c’era il veto assoluto.

Immediata la replica su Twitter, dal tono duro di Lucio Presta, agente di Bonolis e della Perego. “Ne ho conosciuto di co@@@@ni ingrati ma questo batte tutti.”

Redazione