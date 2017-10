EVERY DAY IS A VINYL DAY: Da lunedì 9 OTTOBRE una fantastica iniziativa di SONY per riscoprire l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale grazie al vinile!

“EVERY DAY IS A VINYL DAY”

Un’iniziativa di Sony per riscoprire l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale grazie al vinile!

Al via lunedì 9 ottobre “EVERY DAY IS A VINYL DAY”, una fantastica iniziativa che ha lo scopo di riscoprire e rivalutare l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony con il nobile gesto di appoggiare la puntina sul piatto che gira!

In piena esplosione del mercato del vinile in Italia ed in tutto il Mondo, Sony Music Italy ha deciso di potenziare la produzione di ristampe dei vinili dei titoli più iconici del suo repertorio in versioni spesso arricchite con contenuti extra, musicali, fotografici e di approfondimento

Il mese di ottobre ci guida verso la riscoperta di alcuni dei più grandi successi del passato, tra cui:

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO – Io Sono Nato Libero

DAFT PUNK – Random Access Memories

FABRIZIO DE ANDRÉ – Anime Salve

FRANCESCO DE GREGORI – Donna Cannone

LOU REED – Live In Italy

SIMON AND GARFUNKEL – The Concert In Central Park

RENATO ZERO – Trapezio

LUCIO BATTISTI – Masters

EDOARDO BENNATO – Burattino Senza Fili

Radio Capital e Rockol saranno media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SessantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

“EVERY DAY IS A VINYL DAY”, unitamente ad altre iniziative di Sony Music come la rimasterizzazione dei vinili da analogico a 24bit/192khz (la migliore definizione attualmente possibile), rappresenta un esempio di quanto il mercato dei vinili possa ancora realmente offrire in fatto di riscoperta musicale, sia per gli appassionati di ieri che per coloro che si stanno avvicinando a questo supporto per la prima volta.

Redazione