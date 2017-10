07/10/2017 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW Puntata speciale di sabato con Ambra Angiolini quarta giurata

Una puntata speciale nella tradizione del grande show del sabato sera, “Tale e Quale Show”, il varietà di punta della prima serata di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda, eccezionalmente, sabato 7 ottobre (e non quindi di venerdì come consuetudine). Una puntata che si preannuncia pirotecnica, con la partecipazione di ospiti a sorpresa. Dopo Beppe Fiorello la scorsa settimana, sarà Ambra Angiolini la quarta giurata di questo nuovo appuntamento.

Il programma si è confermato vincitore del prime time anche nel secondo appuntamento stagionale, a conferma che la formula del conduttore toscano è vincente: “Il segreto di questo show è quello di non cambiare mai”.

Ancora i 12 protagonisti vestiranno i panni dei big della musica nazionale e internazionale, imitandone voce e stile che la “roulette-slot machine” ha loro destinato: Valeria Altobelli, per esempio, dovrà “trasformarsi” in Donatella Rettore, sua “collega” in questa settima edizione. Edy Angelillo renderà omaggio alla regina dello disco music Donna Summer, Federico Angelucci dovrà immedesimarsi in Mika, Filippo Bisciglia ricorderà Franco Califano, Marco Carta se la vedrà con il rock di Bon Jovi, Claudio Lippi interpreterà Amanda Lear, Alessia Macari porterà sul palco il pop latino di Jennifer Lopez, Benedetta Mazza si identificherà in Lorella Cuccarini, Piero Mazzocchetti si metterà alla tastiera come Roby Facchinetti, Annalisa Minetti imiterà Chiara, Mauro Coruzzi (Platinette) vestirà i panni di Iva Zanicchi e la Rettore farà rivivere Gabriella Ferri.

I concorrenti al termine di ogni esibizione, saranno votati dai 3 giurati d’eccezione Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica.

Gabriele Cirilli alle prese con le sue “missioni impossibili” sabato sarà l’orco buono Shrek.

La seconda puntata del varietà è stata vinta da Federico Angelucci, per lui e per la sua “Mina” standing ovation in studio. Ma standing ovation anche per l’ottimo Marco Carta somigliante nei panni di Riccardo Cocciante e per Platinette che ha imitato Louis Armstrong. Risultati, questi, che hanno stravolto la classifica provvisoria del programma. In testa c’è ora Marco Carta che ha superato Annalisa Minetti che a sua volta si aggiudicò la serata d’esordio. Al momento la distanza in termini di punti tra i 12 protagonisti è assolutamente minima e la strada è ancora lunga…

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

Redazione