In anteprima il nuovo singolo “Dobbiamo fare luce” di Gianni Morandi

Venerdì 6 ottobre, alle ore 21.00, andrà in onda su Canale 5 l’anteprima del video di “Dobbiamo fare luce“, il nuovo singolo di Gianni Morandi che porta la firma di LUCIANO LIGABUE.

Il video girato tra Roma e Viterbo, è firmato da Luca Miniero, uno dei registi più interessanti del nuovo panorama cinematografico italiano, (“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Non c’è più religione”, “Un boss in salotto”) che ha accettato l’invito di Morandi di dirigere il suo videoclip.

Le immagini del video e la tecnica scelta dal regista, inseriscono il videoclip nel mondo dei corti d’autore, anticipando il clima del suo 40esimo album di inediti che sarà presentato il prossimo 16 novembre. “D’amore d’autore” esce infatti a quattro anni di distanza dall’ultimo disco di inediti “Bisogna vivere”: un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.

La produzione esecutiva è di Fep Group e Riservarossa.

La protagonista del video è Alessandra Mastronardi, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a fiction del calibro di “Don Matteo”, “I Cesaroni”, “La certosa di Parma”, “C’era una volta studio uno”, ma anche per i suoi ruoli al cinema in film come “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini e “To Rome with love” di Woody Allen.

Il ruolo maschile è interpretato invece da Matteo Martari, già protagonista al cinema di “La felicità è un sistema complesso” e che in tv ha recitato nella serie “Luisa Spagnoli” e in “Non uccidere” in cui è coprotagonista con Miriam Leone.

La presenza di Morandi nel video è particolare. Nel video infatti interpreta vari personaggi che i due protagonisti incontrano sul loro cammino. A tratti è un sacerdote, un clochard, poi un vigile, un salumiere, un autotrasportatore, un edicolante, un fotografo di matrimoni.

Il video è prodotto per Sony Music dalla Lux Vide.

Dal 24 febbraio Morandi sarà in tour nei più importanti Palazzi dello Sport italiani. Partirà infatti da Rimini il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” (prodotto da F&P Group e Riservarossa, in collaborazione con Mormora Music).

Gianni Morandi tour 2018 “d’amore d’autore”

24/02 RIMINI RDS Stadium

26/02 MONTICHIARI (BS) Pala George

28/02 CONEGLIANO (TV) Zoppas Arena

02/03 GENOVA RDS Stadium

03/03 TORINO Pala Alpitour

05/03 FIRENZE Mandela Forum

10/03 ROMA Pala Lottomatica

12/03 EBOLI (SA) Pala Sele

15/03 REGGIO CALABRIA Palasport

17/03 ACIREALE (CT) Pal’Art Hotel

19/03 BARI Pala Florio

21/03 ANCONA Pala Prometeo

22/03 PADOVA Kioene Arena

24/03 BOLOGNA Unipol Arena

28/03 MILANO Mediolanum Forum

