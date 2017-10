Jeremias Rodriguez insulta Simona Izzo e Ricky Tognazzi annuncia querele

Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip si sta facendo notare, ma per la sua prepotente inclinazione all’insulto che porta qualunque battibecco a degenerare, prima Daniele Bossari e adesso Simona Izzo con cui si è spesso già scontrato. Questa volta la divergenza è sorta perchè la poliedrica regista, ritornando sulla questione dell’esclusione di Marco Predolin ha etichettato il conduttore come un “cattivo maestro” non trovando il consenso di Jeremias Rodriguez che si è schierato dalla parte del conduttore eliminato. Dopo uno scambio di battute piuttosto vivaci tra i due :

J: “Sei un’ipocrita, una cattiva maestra. Non puoi attaccare Marco, hai 80 anni, anche tu non dai un buon esempio ai telespettatori. Sei una persona sporca”.

S: “Io giovane lo sono stata, tu intelligente no”.

il fratello di Belen ha perso le staffe e prima che Luca Onestini riuscisse ad allontanarlo dal gruppo, si è lasciato scappare un minaccioso “la cosa la sistemiamo fuori”.

E quando i due si sono chiusi nel magazzino, Jeremias ha continuato: “Lei mi ha toccato su cose personali, mi ha ferito, io ho detto che è una vecchia di m@@@a, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, potevo dire depressa di merda che prende psicofarmaci per vivere”.

Una frase, questa, che non è piaciuta ai fan del reality e tanto meno a Ricky Tognazzi , marito di Simona Izzo che su su twitter, ha scritto annunciando querele:

“Spero che il @grandefratello prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l’avvocato lo aspettiamo fuori…”

