Romina Power, Claudia Gerini, Nina Zilli e Marco Predolin ospiti a “Verissimo”, per la soap “il Segreto” Hernando Dos Casas

Oggi, Sabato 7 ottobre su Canale 5, Silvia Toffanin incontra per la prima volta a Verissimo un’icona della musica italiana: Romina Power.

In studio, inoltre, l’attrice Claudia Gerini e la cantante Nina Zilli.

Marco Predolin, squalificato nell’ultima puntata di ‘Grande Fratello Vip’ per aver pronunciato una bestemmia, sarà ospite del talk show per parlare del suo stato d’animo dopo l’esclusione dal reality.

Infine, per lo spazio dedicato alla soap spagnola “Il Segreto” intervista a Hernando Dos Casas, personaggio dai mille volti, interpretato dall’attore Miguel Angel Fernandez.

Redazione