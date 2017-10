08/10/2017 – 17:45 – #RAI1: LA VITA E’ UNA FIGATA! Bebe Vio e le passioni, i sogni, le sfide della vita ma… “È stato un gioco ma non penso a rifarlo un altro anno, ve lo dico…

Nel corso di sei appuntamenti, Bebe Vio accoglierà nella propria casa persone comuni e personaggi appartenenti al mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, che racconteranno la propria storia. Lo stile di Bebe Vio è inconfondibile, solare, curioso e a tratti irriverente e lo ritroveremo anche in La vita è una figata!

In ogni puntata Bebe si metterà in gioco chiacchierando con i suoi tanti ospiti, ascoltando le loro confidenze e i loro racconti di vita fatti di sfide, passioni, sogni e aspirazioni.

Il programma è stato registrato prima dell’estate ora la schermitrice ha testa solo per gli allenamenti. Al direttore di Rai1 Andrea Fabiano sarebbe piaciuto andare avanti con con questa esperienza televisiva”. Ma Bebe ha detto subito di no. “Ho troppe cose da fare: devo prendere la patente, devo iscrivermi all’università, fra 33 giorni ci sono i Mondiali a Roma. Mi sono divertita un sacco, è stata una esperienza bellissima; non ci volevo credere quando mi è stato proposto. È stato tutto un gioco; la prima volta sul set non avevo studiato il copione; il programma è sciallo. La cosa bella è che sono io, con la curiosità di conoscere persone. Le storie le ha scelte la produzione e i miei genitori le hanno controllate, quindi ero tranquilla”.

La vita è una figata! nasce da un’esortazione del papà di Bebe. “Ero uscita dall’ospedale, non stavo bene né fisicamente né moralmente – racconta – e lui mi ha detto: guarda che la vita è una figata. La parte più bella del programma è proprio il video-selfie con gli ospiti, alla fine di ogni puntata, quando diciamo: La vita è una figata”.

“Tutte le persone ospiti nella mia trasmissione hanno sofferto ma hanno grandi sogni – continua – La cosa bella è che o si rideva – e tremava la telecamera – o si piangeva. Simona Ercolani (produttrice e autrice del programma ndr) ha tanto coraggio, è partita con Alex Zanardi e adesso è caduta in basso con me… Ho fatto qualche gaffe, ho detto parolacce. È stato un gioco ma non penso a rifarlo un altro anno, ve lo dico. L’ho registrato prima dell’estate, ora sono concentrata sui Mondiali, devo pensare alle cose serie”.

Nella prima puntata, saranno ospiti la cantautrice Paola Turci che confiderà il suo rapporto con la sua immagine e le sue cicatrici dopo l’incidente che le ha cambiato la vita. Interverrà Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che svelerà come sia riuscito a vincere la timidezza attraverso le telecamere e parlerà del suo impegno contro la cultura mafiosa. Conosceremo poi Andrea Caschetto, l’ambasciatore del sorriso: un giovane ragazzo siciliano che a causa di un delicato intervento chirurgico, subito a 15 anni, ha perso la memoria e soffre di amnesie. Andrea spiegherà al pubblico come sia riuscito a escogitare un metodo per ricordare le esperienze vissute. Poi sarà la volta di Mayla Riccitelli, la bambina di 10 anni senza una gamba che sogna di diventare ballerina e a cui Bebe regalerà il sogno di incontrare la straordinaria ballerina Simona Atzori. Infine Gianluca Maffeis, un giovane globetrotter che racconterà la sua nuova impresa: riuscire a girare il mondo senza aerei, per assaporare tutto il piacere del viaggio.

Nel corso delle sei puntate faranno incursione anche il pluricampione paralimpico di handbike Alex Zanardi, il comico Gabriele Cirilli e volti di punta della Rai come Antonella Clerici, Carlo Conti,Marco Liorni e Francesca Fialdini che racconteranno a Bebe altre incredibili storie di vita da loro scoperte e poi ancora: Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, le conduttrici televisive Camila Raznovich e Geppi Cucciari, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, Oney Tapia, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Rio2016 e vincitore di Ballando con le Stelle, e il Trio Medusa.



