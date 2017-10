“40 ANNI CHE TI AMO” UMBERTO TOZZI SABATO 14 OTTOBRE ALL’ARENA DI VERONA – OSPITI: GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI,MARCO MASINI, AL BANO, FAUSTO LEALI e RAF

UMBERTO TOZZI

SABATO 14 OTTOBRE ALL’ARENA DI VERONA

“40 ANNI CHE TI AMO”

Il grande evento per celebrare la carriera

di uno dei più grandi cantautori italiani insieme a

GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI,MARCO MASINI, AL BANO, FAUSTO LEALI e RAF

Sabato 14 ottobre, nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, UMBERTO TOZZI celebrerà la sua carriera e i 40 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, “Ti Amo”, con il grande evento “40 ANNI CHE TI AMO”!

Restano validi i biglietti acquistati per la precedente data dell’evento. Inoltre, sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita abituali i biglietti per la nuova data di “40 ANNI CHE TI AMO”.

GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI, MARCO MASINI, AL BANO, FAUSTO LEALI e RAF saranno i grandi ospiti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per impreziosire la serata tutta dedicata a UMBERTO TOZZI!

L’evento è prodotto da F&P Group, Momy Records, Concerto Music e Saludo.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dell’evento “40 Anni che Ti Amo”.

